人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）近期，以“聚焦‘双碳’目标、畅谈能源革命”为主题的第五届（2021）中国能源产业发展年会在京召开。

与会嘉宾认为，碳达峰、碳中和目标的提出，为我国能源高质量发展进一步指明了前进的方向。实现碳达峰、碳中和的目标，要科学规划，制定好不同时期的发展目标、重点任务和实施路径。要大力开展节能增效，持续推动可再生能源高比例发展，构建以新能源为主体的新型电力系统。

党的十八大以来，我国能源行业在以构建“清洁低碳、安全高效”能源体系为目标的能源转型发展进程中取得了显著成效：我国能源保障能力不断增强，能源消费结构不断优化，能源利用效率显著提高，能源科技水平快速提升。

“能源是我国经济社会发展的重要物质基础。目前，我国已成为世界能源生产第一大国，为我国经济社会发展和推进现代化建设发挥了重要作用。”国资委新闻中心副主任张义豪表示。

数据显示，2020年，我国一次能源生产总量40.8亿吨标准煤，同比增长2.8%；能源消费总量49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%，清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，比上年上升1.0个百分点；全国万元国内生产总值二氧化碳排放同比下降1%。

2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

“这一目标的提出，为我国能源高质量发展进一步指明了前进的方向。能源的快速转型发展为我国实现碳达峰、碳中和目标打下了坚实的基础，但能源转型发展仍然面临着压力。”中国能源研究会理事长史玉波表示，未来应尽早谋划碳中和场景下能源生产消费的转型升级路径，持续推动可再生能源高比例发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，完善能源绿色低碳发展的政策体系和市场机制，推动绿色低碳能源新业态融合发展。

史玉波强调，能源发展的首先任务是保证能源的安全可靠供应，绿色低碳转型的具体措施应在安全保供的基础上，考虑可行性和可承受性，留有足够的政策调整空间和过渡期，实现绿色低碳转型的平稳发展。

中国工程院院士、中国能源产业发展年会组委会主任刘吉臻表示，“十四五”是实现碳达峰、碳中和目标的关键时期，需要以新发展理念促能源革命转型。在我国能源转型发展的进程中，走向清洁、低碳是必然趋势，保障能源供给和安全是根本任务，提高能源生产与消费的效率是重要内容，实现碳达峰、碳中和目标，必须科学规划，制定好不同时期的发展目标、重点任务和实施路径。

谈及“碳达峰、碳中和”的场景下，能源生产消费转型升级的路径，国家能源局能源监管原总监李冶表示，节能增效和发展新能源是实现能源转型的根本路径，也是实现碳达峰、碳中和目标的首要行动。

“我国在节能增效方面有很大的潜力可挖。在大力发展新能源特别是可再生能源方面，有两个方向目标要经过全行业努力争取实现：一是碳达峰之前要实现用新能源特别是可再生能源替代或者满足未来10年能源消费的增量；二是‘碳中和’的真正实现需用新能源和可再生能源来满足绝大多数能源消费对总量的需求。”李冶说。

在中国电力企业联合会常务副理事长杨昆看来，能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现碳达峰、碳中和目标能源是主战场，电力是主力军。

“电力行业要加快形成以新能源为主体的电力供应格局，保持风电、太阳能发电快速发展，积极推进水电、核电季节开发，打造多元融合，推动电网向能源互联网升级，全面提升清洁能源优化配置能力，坚持节能优先、大力推动电能替代，促进全社会能效提升。”杨昆表示。

值得注意的是，在助力实现碳达峰、碳中和目标实现过程中，高校也发挥着必不可少的作用。今年7月，教育部制定《高等学校碳中和科技创新行动计划》，旨在发挥高校基础研究主力军和重大科技创新策源地作用，为实现碳达峰、碳中和目标提供科技支撑和人才保障。

在此背景下，华北电力大学在会上发布了“碳达峰、碳中和”行动计划。该校将通过学科专业、人才培养、科技创新、开放合作、师资队伍、校园行动6个方面的20条举措，打造服务碳中和的人才培养高地、基础研究和科技突破策源地。

“下一步，华北电力大学将推动人、财、物等资源精准流向关键环节与重点领域，全面加强碳中和急需紧缺人才和高层次创新人才培养，大力支持教师承担或参与碳中和领域国家重大科技任务，积极培育碳中和国家级创新平台和产教协同联合体，重点建设碳中和相关学科专业。”华北电力大学校长杨勇平表示。

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