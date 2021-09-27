人民网北京9月27日电 （记者余璐）“在会议召开倒计时15天之际，启动相约COP15系列宣传活动，旨在进一步提升公众生态文明意识和环境科学素养，引导动员社会各界参与生物多样性保护，为COP15成功举办营造良好舆论氛围，推动国际社会共建地球生命共同体。”在“多样世界，生生不息”相约《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）系列宣传活动启动仪式上，生态环境部部长黄润秋如是说。

黄润秋表示，近年来，我国大力推进生物多样性保护，相关工作取得显著成效，得到国际社会广泛认可。COP15第一阶段会议将于今年10月11日在昆明拉开帷幕，就2030年全球生物多样性新目标开展广泛讨论，推动达成全面平衡、有力度、可执行的2020年后全球生物多样性行动框架。

“希望社会各界大力宣传我国生态文明建设特别是生物多样性保护的重大成就，讲好中国生物多样性保护故事，为全球环境治理贡献中国智慧、中国方案。加强对生物多样性保护的宣传教育和知识普及，引导带动公众自觉践行绿色低碳生活方式，以实际行动保护生态环境。为建设万物和谐的美丽家园作出每个人力所能及的贡献。”黄润秋说。

《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在视频致辞中指出，人类的健康、财富和福祉都建立在我们星球的遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性基础之上。一个可持续的未来需要所有公众、企业、组织和政府采取行动，保护和可持续地利用生物多样性，以确保我们平等地利益共享。本次活动的主题“多样世界，生生不息”，反映了《生物多样性公约》的愿景和使命，是向世界发出的一个强有力号召，中国和世界已经准备好勃勃雄心来引领前所未有的变革，我们将携手推进生物多样性保护和可持续发展议程。

记者了解到，按照活动安排，自2021年9月26日起到2022年4月份，25家中央媒体、公益机构、互联网平台及企业将持续推出生物多样性保护专题答题、作品展览、主题航班、高铁列车宣传、公益短片全球媒体接力、图书发布、摄影绘画征集、生态电影周等形式多样、内容丰富的宣传活动，为公众了解COP15和生物多样性知识、参与生物多样性保护实践提供渠道和平台。

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