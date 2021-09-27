人民网北京9月27日电 （王仁宏）据生态环境部消息，9月27日，第二轮第四批中央生态环境保护督察组对第三批7个典型案例进行集中公开通报。

目前，7个督察组正分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5省以及中国有色集团、中国黄金集团2家企业进行为期1个月的督察。

督察组督察吉林发现，白山市对矿山开采管控不力，通化钢铁集团板石矿业有限责任公司5个矿区（分别为井下矿、李家堡矿、露天矿、上青矿和东沟矿）长期露天开采，形成13个露天矿坑和12个大型废石堆场，山体裸露面积高达317.6公顷，满目疮痍，生态破坏问题突出，生态修复严重滞后。目前，李家堡矿、东沟矿正在履行闭矿手续，其余矿区仍在进行地下开采。

督察组督察山东发现，聊城市东昌府区东发制革厂（以下简称东发制革厂）土壤污染调查工作弄虚作假，评审工作流于形式，相关地块环境风险问题突出。督察显示，通过造假手段，第三次调查报告中东发制革厂地块土壤中六价铬浓度由第一、二次调查监测的0.9至3.0毫克/千克，降低到未检出至1.3毫克/千克，检出率由第一、二次的100%降低至第三次的26.7%，本应作为评审管理重要依据的调查报告，成为疑似污染地块洗白的工具，性质恶劣。

督察组督察湖北发现，孝感市生活垃圾焚烧项目建设严重滞后，生活垃圾填埋场超负荷运行现象普遍，污染外环境。2019年，全市生活垃圾填埋日处理能力缺口近千吨，实际填埋量超出设计处理能力50%。同时，孝感市垃圾综合处理场覆膜多处破损，渗滤液从膜下涌出直排外环境，长期直排至填埋场旁一处面积约120亩的水塘。监测结果显示，外排渗滤液化学需氧量和氨氮浓度分别为204毫克/升、299毫克/升，超出《生活垃圾填埋场污染控制标准》1.04倍、10.96倍。

督察组督察广东发现，云浮市高耗能、高排放项目管控不力，企业未批先建、违规用能等问题突出，能耗双控形势严峻。2021年云浮市能耗强度控制目标为下降3.2%，但上半年不降反升2.3%，被广东省一级预警。此次督察发现，云浮市一直未将企业节能审查意见落实情况纳入节能监察范围，导致企业违规用能问题长期游离于监管之外。“十三五”期间，多达14家企业年年超能耗总量生产。

督察组督察四川发现，南充市嘉陵江流域保护工作不力，违规采砂、侵占岸线、废旧船舶滩涂拆解等问题长期存在，导致嘉陵江南充段生态环境遭到破坏，土著鱼类数量减少，部分断面水质下降。督察发现，嘉陵区河西砂石堆码场不符合相关规划，在整改期间变本加厉，入驻企业数量由2018年的23家增加至2020年的35家，砂石开采量由2019年的149.8万方增加至2020年的437.6万方，超采率高达192%。直至2021年3月禁渔期前，该堆码场才停止生产，此次督察进驻前才完成取缔和生态修复。

督察组督察中国有色矿业集团有限公司发现，其下属沈阳矿业投资有限公司生态环境保护主体责任不落实，高能耗问题突出，废气恶臭扰民严重，环境管理不到位。监测显示，铁岭药剂公司厂区内挥发性有机物浓度最高达50毫克/立方米以上，超过《挥发性有机物无组织排放控制标准》30毫克/立方米的要求。在被当地有关部门责令整改后，生产废气恶臭扰民问题至今未得到有效解决，仅2020年以来铁岭市12369举报热线接到关于铁岭药剂公司废气恶臭扰民投诉就多达40次。

督察组督察中国黄金集团有限公司发现，其下属河北金厂峪矿业有限责任公司以采空区治理之名，长期违法露天开采，生态破坏严重。据统计，仅2016—2020年就违法露天开采金矿石283万吨，是井下合法开采量的2倍左右，目前形成直径约470米、深约140米的露天采坑，造成严重生态和自然地貌破坏。

对上述典型案例，督察组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督察工作。

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