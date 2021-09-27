9月26日，2021年世界互联网大会乌镇峰会正式开幕。中国联通董事长刘烈宏出席开幕式并致辞。他表示，构建网络空间命运共同体是数字文明发展繁荣的重要基石。全球信息通信业作为数字基础设施的建设者、运营者和安全守护者，要聚力合作、共创新篇。

中国联通董事长刘烈宏（受访者供图）

刘烈宏指出，中国信息通信业已为中国消费者提供了用得上、用得起、用得好的网络通信服务。中国信息通信业正在通过共建共享、异网漫游等方式构建5G精品网络，合力为人民提供更优质、更均衡的5G服务。他呼吁，全球同行要携起手来，消除技术不对称和资源壁垒，推动全球网络共建共享、互联互通，让国际海缆、陆缆成为畅通经济循环、文化交会交融的纽带。

刘烈宏介绍，中国联通借助大数据平台及时有效地支撑了“防疫助手”“健康码”“行程卡”等应用，在态势感知、流调分析、复工复产等方面助力智慧防疫，提供数据查询服务突破37亿次。

“数字技术作为‘新生产函数’，正在演绎未知大于已知的数字文明‘新方程’。”刘烈宏用形象的比喻，阐释了数字技术在数字文明中的关键作用。他指出，中国正加快推进5G应用“扬帆”行动计划，从“样板间”的“聚变”走向“商品房”的“裂变”，加快千行百业数字化、网络化、智能化。目前中国联通已打造5G+工业物联网、5G+教育、5G+医疗、5G+交通等300多个灯塔项目、3000多个重点项目，还积极参与浙江省数字化改革，在“1+5+2”体系中发挥主力军作用。

刘烈宏表示，数字化正从“将所有电脑连接起来”，发展到“把所有人、机、物连接起来”，网络安全数据安全至关重要。要着力解决目前全球发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题，建立公平正义的网络空间秩序，为数字文明做好安全护航。数字文明正在开创人类社会新未来，网络空间正在成为人类社会的新家园。

中国联通相关负责人介绍，公司在确保本次大会通信畅通与网络安全的同时，积极参与大会各项活动，以“数字领航 智绘未来”为主题，携联通新基建能力、数字化改革参与成果以及5G智慧+三大板块内容精彩亮相“互联网之光”博览会，展示数字技术前沿新技术、新产品。

(责编：曹淼、李源)