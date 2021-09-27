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人民会客厅：拓展数字经济新空间 催生数字产业新动能

2021年09月27日17:15 | 来源：人民网
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       2021年是“十四五”开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。在今年的全国两会政府工作报告中，“数字化”一词高频出现。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，如何加快数字产业化、产业数字化，培育壮大数字产业新动能？如何推动中国互联网行业创新发展，并有效赋能实体经济，带动千行百业转型升级？将是当下甚至未来一段时间里，需要“官产学研”多方共同探索的课题和努力的发展方向。

       人民网《人民会客厅》携手华为云“桑田岛时间”，特别策划“拓展数字经济新空间 催生数字产业新动能”高端对话。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏、北京邮电大学教授高志鹏、人民网科技副总经理兼CTO魏佳斌、华为云中国区副总裁胡维琦、北汽新能源信息数字化总监刘伟霞等五位嘉宾齐聚一堂，围绕“互联网如何与实体经济融合，赋能千行百业向新重生、向好发展”展开观点碰撞、深度交流，共同发现新变量、壮大新动能。

(责编：曹淼、李源)

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