当地时间9月24日下午，2020年迪拜世博会中国馆试运营。由科大讯飞建设和运营的全球中文学习平台亮相本届世博会中国馆的创新与合作展区。

为了方便世界各国中文学习者，基于科大讯飞智能语音和人工智能技术，全球中文学习平台建成。平台可以为学习者定制个性化学习方案，并进行实时的反馈指导，帮助学习者培养学习兴趣、提高学习效率。这一平台于2020年12月落户青岛西海岸新区，本次参展迪拜世博会，科大讯飞代表中国，携智慧教育解决方案，展示中文学习的“因材施教”之法。

全球中文学习平台亮相中国馆。受访者供图

在中国馆智慧教育展区，全球中文学习平台重点展示人工智能助力下语言学习的新变化。展示板块由字词学习、常用句及谚语学习两部分组成，分别由三块屏幕及Pad互动展示，满足初学者简单沟通的需求。学习者扫描二维码后，将出现中、英、阿三种语言选择，随后进入互动学习界面。同时，为了使海外参观者能沉浸式了解中华文化，在精选的字词及句子中，选取了如同“京剧”“长城”“四海之内皆兄弟”等代表中国特色的字词句，也有如“迪拜”“骆驼”等与此次世博会息息相关的学习例句，配以富有中国特色的情景图片，在展示汉字的同时，也展示了中国风貌。

参观者在学习中文发音之后，系统将通过语音转写、语音评测等技术对学习者进行评价反馈，在亲身体验人工智能助力下语言学习先进水平的同时，领略中国文化的魅力。

据悉，迪拜世博会将于2021年10月1日至2022年3月31日举行。中国馆历经4年筹备，将于10月1日如期开馆。

(责编：曹淼、李源)