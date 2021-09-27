新华社北京9月27日电（记者吉宁、盖博铭）记者27日从中关村国际技术交易大会上了解到，作为2021中关村论坛的重要板块之一，中关村国际技术交易大会邀请了40多个国家和地区、100多家国际国内技术转移机构、40余所国内外知名高校和领军企业参与，汇集了近3000项技术交易项目、700余项国内外新技术新产品和600多项数字化转型应用技术需求。

据了解，中关村国际技术交易大会推出了中关村新技术新产品首发平台和中关村技术交易线上综合服务平台，发布了100亿元北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金。

其中，重点国别和地区技术转移对接活动中，会议联合海内外机构，征集了30多个国家和地区的国际技术交易创新项目，并遴选出100余项在论坛期间予以发布，重点项目在论坛期间进行路演推介和交流对接。

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