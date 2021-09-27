中新网乌镇9月27日电(记者 李金磊)在全球抗疫的背景下，有一群在中国生活的外国人，亲历中国“战疫”，他们用自己的镜头以“网红”的方式讲述中国的故事，受到海内外关注。

在26日由中国新闻社主办、中国新闻网等协办的“2021年世界互联网大会乌镇峰会——全球抗疫与国际传播论坛”上，英国网红博主司徒建国、意大利网红博主瑞丽、中国日报网美籍记者伊谷然等分享交流了他们讲好中国故事的感受。

图为英国网红司徒建国出席论坛。 中新社记者 韩海丹 摄

让中国人的幸福和笑容来做回答

司徒建国来到中国15年左右，他通过《司徒建国秀》的节目，用英式幽默来讲述中国故事。2020年2月，当英国政府建议所有住在中国的英国人立刻回国时，司徒建国选择留在中国，爸妈也支持他留在中国。“因为我在中国过了这么多年，我对中国很有信心，我知道政府可以应对好这个问题。”

这两年，他亲眼见证了中国抗疫的过程。怎么讲好中国故事？司徒建国说，现在还有很多外国人不太了解中国，所以希望通过自己的视频能让没来过中国的外国人全面客观看到中国的情况。

如何做到这一点？司徒建国选择的方式是，无论去哪儿，都会跟中国的老百姓互动，给大家看最接地气的情况。“我自己的故事没那么重要，老百姓的故事是我想听的、我想了解的，他们的故事也代表了中国的故事。”

作为主持人，司徒建国尽可能简单地介绍他们的故事，用幽默吸引眼球。“面对疫情最好的方法是让外国观众知道中国是怎么处理疫情，而不是比较不同国家的政策。我只要给大家看一下老百姓的日常生活，跟老百姓一起聊天、一起开玩笑、一起互动，体验一下他们的生活。”

为河长做助理、去四川凉山的小山村做扶贫工作、和阿姨跳广场舞……司徒建国表示，全球的疫情还没结束，但是通过他的视频，观众都能看到中国的发展和进步在继续，改善全国人民生活的工作没有停止，扶贫致富的工作没有停止，生态保护没有停止。

“我当然可以出镜直接说‘中国有能力，不用担心’，但不如给大家看一下中国日常生活的情况，让中国人的幸福和笑容来做回答。”司徒建国说。

图为意大利网红博主瑞丽致辞。 中新社记者 韩海丹 摄

传播最真实的中国，“撸起袖子加油干”

来自意大利的网红博主瑞丽，来中国已有5年，之前在西安上学，毕业了之后来到了杭州。

疫情期间，瑞丽曾拍过一个视频，视频本来没有爆点，大家都规规矩矩，全员戴好口罩，但是发布后在国外反响却很大。

“因为在国外全员戴口罩是不敢想象的事情”，那一刻她发现，在她眼中很正常的事情，在外国人看来很不可思议。于是她开始拍摄她在中国真实的生活。

从疫情到现在，瑞丽用镜头记录下来了整个过程。从一个人都没有的西湖，到现在走路都“堵车”的西湖；从一个人都没有的外滩，到现在能够看到很多人的上海外滩。“看见这些，对我们来说是理所当然，但是对于一个14亿人口的国家来说，这是一个很不可思议的变化，中间包含了太多人的努力。”

面对遭受到的一些质疑，瑞丽内心笃定：“我又没有弄虚作假！你质疑什么！我会继续传播我和中国的故事，传播一个真实、可信、可敬、可爱的中国故事。”

“所有的鼓励和支持，让我有了撸起袖子加油干的动力”，瑞丽说，接下来会一直留在中国，了解中国，用镜头记录、探索中国，传播最真实的中国。

图为中国日报网美籍记者伊谷然致辞。 中新社记者 韩海丹 摄

中国抗疫为世界描绘了一个蓝图

中国日报网美籍记者伊谷然，也是美国共产党一名年轻的党员，他参与的纪录片《求索》在网上播出后，圈粉无数。

伊谷然表示，这是一个疫情的时代。每天都有各种关于疫情的信息，疫情重新调整我们的政策以及生活习惯。“我们现在的生活已经回到了正常的轨道，中国有很棒的故事可以分享给大家，而且也是非常鼓舞人心的故事。”

伊谷然说，中国现在能够有力地控制疫情，有科学的安排、严格的执行。尽管有德尔塔病毒的散发零星疫情，但是在这么大的国家，在零星疫情的时候还是非常安全，几个星期就能控制住。

“我们已经看到中国的方法非常有效，这已经得到了多次的验证。通过全员核酸检测、疫苗接种，还有社区管理，这些都有效管理了疫情，而且通过最低的社会成本来实现这一点。”伊谷然说。

在伊谷然看来，中国的方法是为世界描绘了一个蓝图，但国际上有些人就是不肯听。在疫情早期的时候中国受到最重的疫情，国际上有些人觉得中国的方法会失败，他们觉得中国的政策违反了民主、自由等原则，我们也知道最终他们变成了什么样。其实他们就错失了来实施正确措施时间的窗口，尽管中国给他们提供了这样的时间窗口，也分享了经验。

伊谷然认为，中国的抗疫让民众获得了非常好的公共健康环境，同时实现了经济复苏。而非常讽刺的，在那些国家把利益放在人民生命之上的人，他们现在有非常严重的后果。西方一些人在媒体上对中国发动一波又一波指控，质疑中国的措施以及经济复苏成果等等，这看起来，他们就是在“甩锅”。

“当然我们不需要被他们牵着头走，其实中国有自己很好的故事来讲述，我们可以安全地来举办本次会议就是非常好的典范。” 伊谷然说。

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