新华社北京9月27日电（记者胡喆、谭元斌）27日14时19分，快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭一星”方式，将吉林一号高分02D卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，快舟一号甲火箭已成功完成10次发射履约，顺利将20颗卫星精确送入预定轨道。

2017年1月9日首次执行商业发射任务的快舟一号甲火箭，是航天科工火箭技术有限公司推出的一款小型固体运载火箭。该火箭具备国际通用接口，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务。

执行此次发射任务的为快舟一号甲遥四箭，与其同一批次进场命名为“快舟·新洲”号的遥五箭已完成总装测试，随后将择机发射。

航天科工火箭技术有限公司成立于2016年2月16日，系航天科工、航天三江为抢抓商业航天发展机遇，按照社会化、市场化要求组建成立。目前该公司位于武汉国家航天产业基地的快舟火箭总装总调中心（一期）已投入使用，主要用于快舟固体运载火箭总装测试，现已具备年产20发固体运载火箭的总装测试能力。

顺利入轨的吉林一号高分02D卫星是由长光卫星技术有限公司研制的高分辨率光学遥感卫星，可获取高空间分辨率对地观测彩色静态影像，将为我国国土资源监测、矿产资源开发、智慧城市建设、林业资源普查、生态环境监测、公共应急卫生等领域提供遥感数据服务。

(责编：岳弘彬、郝江震)