人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

快舟一号甲火箭已成功完成10次发射 共将20颗卫星送入预定轨道

2021年09月27日19:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月27日电（记者胡喆、谭元斌）27日14时19分，快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭一星”方式，将吉林一号高分02D卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，快舟一号甲火箭已成功完成10次发射履约，顺利将20颗卫星精确送入预定轨道。

　　2017年1月9日首次执行商业发射任务的快舟一号甲火箭，是航天科工火箭技术有限公司推出的一款小型固体运载火箭。该火箭具备国际通用接口，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务。

　　执行此次发射任务的为快舟一号甲遥四箭，与其同一批次进场命名为“快舟·新洲”号的遥五箭已完成总装测试，随后将择机发射。

　　航天科工火箭技术有限公司成立于2016年2月16日，系航天科工、航天三江为抢抓商业航天发展机遇，按照社会化、市场化要求组建成立。目前该公司位于武汉国家航天产业基地的快舟火箭总装总调中心（一期）已投入使用，主要用于快舟固体运载火箭总装测试，现已具备年产20发固体运载火箭的总装测试能力。

　　顺利入轨的吉林一号高分02D卫星是由长光卫星技术有限公司研制的高分辨率光学遥感卫星，可获取高空间分辨率对地观测彩色静态影像，将为我国国土资源监测、矿产资源开发、智慧城市建设、林业资源普查、生态环境监测、公共应急卫生等领域提供遥感数据服务。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
习近平主席中关村论坛致贺引发热烈反响：加强科技开放合作 提振企业发展信心
　　9月24日，2021中关村论坛开幕式在北京举行，国家主席习近平向论坛视频致贺。 习近平主席指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。…
世界互联网大会聚焦数据治理 呼吁共建全球性机制
　　人民网乌镇9月27日电 （记者韩琳佳、许维娜）“数字经济、数字政府还是数字社会建设，贯穿其中的核心概念就是‘数据治理’。”在26日举办的世界互联网大会·网络数据治理论坛上，中国网络空间安全协会理事长王秀军如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部