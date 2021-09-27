原标题：税务贴心服务 响应企业关切

今年二月，国家税务总局启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，在全国税务部门持续拓展“非接触式”办税缴费服务、优化税务执法方式、推行“首违不罚”清单等服务，这是税务总局连续第8年开展此项活动。

按照国家税务总局要求，2021年“春风行动”有针对性地推出群众诉求快响应、优惠政策直达享、便捷办理优体验等10大类30项100条具体措施，充分回应纳税人缴费人关切，满足纳税人缴费人“个性化”需求。

活动开展以来，各地税务部门按照推进税收精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治的标准,以纳税人为中心的发展思路,持续打好优化服务主攻战,为群众办实事解难题,提升纳税人满意度。

在河北保定市，长城汽车股份有限公司徐水分公司近日因在增值税发票管理系统中存在机动车错误数据，无法正常开展销售业务。

为推进便民办税春风行动，践行“我为纳税人办实事”，国家税务总局保定市徐水区税务局第一税务分局、税政一股、大王店税务所、纳税服务股多部门立即回应企业需求，组织人员加班加点，逐条仔细核实数据信息。

经过与江苏税务部门及时进行沟通，工作人员高质高效地完成了1300余错误数据的修改工作，为企业解决了燃眉之急，助力企业顺利开展销售业务。徐水区税务局想纳税人之所想、急纳税人之所急，获得了长城公司员工的连连致谢与高度称赞。（朱思佳）

(责编：赵超、陈键)