原标题：聚焦世界智能网联汽车大会 专家谈自动驾驶技术发展之路

9月25日，2021世界智能网联汽车大会在北京正式开幕，大会由北京市人民政府、工信部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办，旨在引领全球汽车产业发展趋势，抢占新兴产业技术战略制高点，开启我国现代化汽车强国建设新征程。

自动驾驶正在逐步进入越来越多普通消费者的视线，但仅在刚刚过去的8月份，就有多起自动驾驶与辅助驾驶相关功能的事故登上了头条，许多人不禁发问，自动驾驶真的安全吗?在四维图新CEO程鹏看来，自动驾驶更加安全是毋庸置疑的，但产业需要从自动驾驶的场景、算力、数据三个方向视角，在打磨自动驾驶相关功能应用的同时深入持续关注系统安全，使自动驾驶车真正让人放心。

“自动驾驶的落地前景非常乐观，但作为自动驾驶科技公司，要怀有敬畏之心。”程鹏认为，智能网联汽车发展到当前阶段，要系统性整体思考相关核心技术的安全发展之路。

驾驶场景的复杂性是自动驾驶车相较于高铁、飞机自动驾驶，面临的核心难题之一。程鹏谈到，解决自动驾驶对于场景理解的问题，除了关注传感器的品质性能提升、成本降低，还要应用高精度地图为自动驾驶车实时构建现实世界三维还原的能力。为辅助自动驾驶车感知、定位、规划、决策而生，高精度地图包含上百种可能影响驾驶行为的地图要素，并以厘米级高精度和通过云端动态更新的准确数据，完整多样化表达现实世界，作为“记忆性”的先验知识，帮助自动驾驶车实时、精准、人性化地理解不断变化的复杂驾驶环境，同时可以有效降低或优化自动驾驶系统对传感器和算力的需求。

谈到算力时，程鹏分享了四维图新发展自主汽车电子芯片背后的故事和意义。程鹏表示，2015年四维图新转型汽车智能化之初，一辆车上百余颗芯片几乎没有中国芯，在自动驾驶时代，终端的算力更加重要，四维图新把对软件算法、产品技术的理解，结合到芯片的设计开发，开始了发展自主品牌中国芯的历程。而作为智能网联汽车的核心竞争力，芯片技术不仅是从关键技术环节保证系统安全的基础，也是把握供应链安全的根本。

在数据方向，程鹏提出了四类数据三种行为一个原则，人车位置、车身状态、用户行为、外部环境这四类数据的采集、上传、下发，要遵循最大必要最小量级的原则，以一整套机制方法，通过技术手段，保护用户隐私与数据安全的同时，基于数据做好用户体验，打磨智能网联应用。

随着新一轮科技革命和产业革命的兴起，智能网联汽车产业已经成为汽车强国建设的关键一环。程鹏表示，自动驾驶是汽车智能化的必然趋势，科技解放驾驶后所有美好憧憬的实现都需要建立在安全、可靠、稳定的系统以及关键基础设施、法规标准的支持之上，智能网联汽车发展也将随之步入下半场。

(责编：赵超、陈键)