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交银租赁：专题组织生活会开出高质量、新气象、好效果

2021年09月27日10:32 | 来源：人民网
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近日，交银租赁围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，坚持班子成员率先垂范，全体党员对标看齐，持续强化组织领导，明确目标任务，精心制定方案，通过支部大会或党小组形式全面完成了16个党支部的党史学习教育专题组织生活会的召开。

后续公司将坚持问题导向，积极回应组织生活会上查摆出的突出问题，建立详细明晰的问题清单、整改清单、责任清单，并实行销号管理、跟踪推进。针对支部和个人存在的问题，坚持从自身做起，从现在做起，结合“我为群众办实事”实践活动，确定完成目标和完成时限，确保专题组织生活会整改取得实效。

此次专题组织生活会主题鲜明，准备充分，组织严谨，程序规范，严格按照规定要求进行。公司全体党员围绕主题谈认识，讲体会，对照要求查摆为群众办实事以及贯彻落实新发展理念等方面存在的问题和短板，问题讲得实在，批评和相互批评积极中肯，达到了预期效果。

(责编：曹淼、李源)

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