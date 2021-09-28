王俊岭 徐俊奕

随着移动支付的普及，消费者购物结账更加方便快捷。

图为8月11日，在浙江省台州市路桥区螺洋街道一家大型超市，消费者正在自助结算区通过支付宝刷脸结算。

蒋友青摄（人民视觉）

近年来，多地积极组织志愿活动，帮助老年人学会使用智能手机。图为志愿者在陕西省咸阳市小桔灯公益服务中心的教室里教老年学员使用智能手机的基本功能。

新华社记者 邵 瑞摄

吃饭、购物、娱乐、社交、信息检索……几乎每个人的智能手机上都有几款天天要用的APP（应用程序）。然而，APP之间兼容性不够甚至“链接屏蔽”的现象，也让不少使用者“头疼”。

近日，工信部相关负责人表示，在前期APP专项整治的基础上，工信部进一步梳理互联网行业中社会关注度高、影响面广、群众反映强烈的热点难点问题，开展互联网行业专项整治行动，要求企业务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，使其分步骤、分阶段得到解决，以引导形成开放互通、安全有序的市场环境。

网络“堵点”带来不便

在微信上难以打开完整微博链接、饿了么不能用微信支付、抖音小视频在某些平台上无法观看……“不同平台间设置的‘堵点’太多了！”有消费者吐槽。

“堵点”使支付结账遇到“卡顿”。

家住山东威海的戚千祥已习惯用移动支付。她发现，常用的几款移动支付APP，各自开发维护的都很好，互联互通性则有所欠缺。“我的银行卡绑定的是支付宝。当我在微信平台上需要用微信发红包、转账的时候，两个APP的支付界面大多数情况下不能直接互认。这时我需要把支付宝里的钱先提现到银行卡、再充值到微信中才能使用。一来一回，多交手续费不说，还要浪费时间和精力。”戚千祥说，她希望平台能在保障用户信息安全性的前提下，持续完善互联互通机制，提供更好的使用体验。

“堵点”使网络店家面对“兼容难”。

江苏小伙杨家林是一名网店店主，主要从事各类软件的销售。他说，尽管多数平台并非对外部链接完全“一刀切”，但往往对其他平台的链接或信息采取一定的限制措施。“比如，很多商家会通过微信返现等方式建立稳定的客户群，以便增加客户回购率。然而，以往我们遇到的情况是，如果有商家在拼多多上主动提出‘微信’或‘QQ’字眼，就可能被警告。平台相互竞争可以理解，但互联互通对客户和商家来说终归是好事，毕竟‘客户买好货、商家多卖货’才是最实在的。”杨家林说。

“堵点”在各类平台间普遍存在。

从事商品网络推广多年的黄珊说，各平台因为功能和主要服务对象不同，在对待外部链接的态度上有所不同，但普遍设置了一定障碍。微信、淘宝、拼多多、小红书、微博、知乎、抖音……只要存在竞争甚至是潜在的竞争，就很难顺畅地相互联通。“从用户角度讲，互联互通可以提升信息获取、使用、发送的效率。平台或许有自己的商业规划和考虑，但以用户为本，还是应该尽力协调出一个相对清晰的互联互通规则，打通那些无端设置的‘堵点’。”她说。

政策引导营造良好环境

对于如何治理“堵点”、促进APP互联互通，有关部门拿出了具体举措。

工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，今年7月工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，其中一个重点就是屏蔽网址链接。“保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求。无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，损害了用户权益，扰乱了市场秩序。目前工信部正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。”他说。

为此，有关部门组织召开了行政指导会，对相关企业提出一系列打通“堵点”的指导意见。赵志国表示，对整改不到位的问题，工信部将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。同时，加强监督检查，将各种线索渠道收集到的问题纳入台账，并作为监督检查的重点，通过实地检查、拨测验证、技术检测等多种方式，确保问题能够整改到位。最终，推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

这一着眼长远的举措，获得用户认可。上海居民王新圆关注到相关部门的治理行动。他说，互联网的本意就是互联互通、信息共享。目前，市场上仍然有大量创新特色鲜明的新APP不断开发面市。如果各大平台都关门做自己的流量闭环，那么这些APP只能接触到很少的流量，从而无法成长。“政府加强引导，促进互联网领域的互联互通，给这些中小企业和用户带来了更多的可能性，是实实在在的利好！”王新圆说，最近几天他发现微信可以直接打开淘宝和抖音的链接了，“抖音、微信、淘宝等平台互联互通性增强了，用起来更方便了。”

相关企业积极响应。北京字节跳动副总裁张辅评告诉笔者，按照工信部提出的合规要求，字节跳动已经完成了公司旗下产品的自查和落实工作。其中，多闪、飞书等即时通信软件，支持合法网址链接的发送和正常访问；抖音、今日头条、西瓜视频等非即时通信软件的即时通信功能（即私信场景），也支持合法网址链接的发送和正常访问。

“互联网离不开互联互通。保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业的创新及可持续发展。字节跳动将认真落实国家有关政策。同时，我们也呼吁所有互联网平台一起行动起来，明确时间表、积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间，让用户真正享受到互联互通的便利。”张辅评说。

有望释放更多增长潜力

促进APP互联互通，不仅是一项“拆墙”式的整改，更意味着增长潜力与机遇。

在百度集团执行副总裁、百度移动生态事业群组总经理沈抖看来，互联互通可以大幅降低社会重复投入、促进信息高效流通、推动数字经济高质量发展。新一轮科技革命带来的是更加激烈的全球科技竞争，全行业必须避免“内卷”，致力于开放共赢，才能实现高效率、高质量的发展，推动更多新技术、新模式、新业态、新产业不断前进。

“百度2018年就推出了开源开放的智能小程序，可以帮助开发者一次开发、多平台运行，避免重复建设。这意味着，同一个智能小程序不仅可以在百度旗下的产品上运行，更可以在爱奇艺、小红书等任何愿意支持开源开放生态的第三方平台上运行，实现跨平台互联互通。目前这一小程序的开源联盟成员已经达到80个。”沈抖告诉笔者，百度坚定拥护和支持互联互通政策，并愿与各方一起积极努力，共促行业高质量发展。

南开大学竞争法研究中心主任陈兵认为，从长远来看，平台间实现互联互通无疑是利好，其中参与各方大概率都能从中获得增益。对平台自身而言，通过吸纳第三方平台的业务，不仅可以进一步充实平台生态系统，在其自有流量逼近峰值的情况下，数据多样性和质量的提升将有利于数据红利的发掘。对第三方平台而言，通过共享大平台的流量和数据，可以帮助其更快完成用户流量和关键数据的积累，实现正向反馈回路，充分激发市场竞争活力。对消费者用户而言，平台的开放增加了其可选择的业务范围，且数据共享和互操作也为使用和切换平台提供了便利。

分析人士认为，互联互通更有利于创新。近两年，包括中国在内的世界上多个国家持续不断加强互联网反垄断力度，打破大型平台的数据壁垒，加速信息流通、提升数据价值，充分发挥数字经济的全局效益，这将为新入局者进入市场提供更多可能，提升产业创新效率。

(责编：袁勃、牛镛)