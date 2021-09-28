本报记者 王 政

近日，德国柏林米特区一幢五层小楼外人头攒动，这是吉利旗下高端品牌领克一年内在欧洲开设的第四家线下体验店。“今年2月，首批全新领克01进入欧洲，短短6个月，已向欧洲发运整车5944台。”吉利汽车集团相关负责人说。

中国汽车工业协会统计显示，今年8月汽车企业出口18.7万辆，同比增长1.6倍。前8月，汽车企业出口118.9万辆，同比增长1.3倍。国家统计局公布数据显示，前8月，我国汽车（包括底盘）出口交货值1377亿元，同比增长111.1%。

——汽车出口额翻倍的背后，是我国汽车产业链供应链较强的配套能力。

位于重庆市江北区的长安汽车智能工厂里一派繁忙景象。长安汽车有关负责人介绍，今年8月，长安汽车出口超过1.2万辆，今年前8个月累计出口逾8.6万辆，同比增长162%。

“我国汽车出口保持较快增长很不容易。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，在全球疫情起伏反复背景下，许多国外企业在物流、生产、供应链等方面遇到很多问题，我国汽车产业体系比较完整，配套能力较强，比较优势明显。此外，中国持续抓好常态化疫情防控，国内生产秩序、生活秩序较好，这也有利于生产稳定运行。

——汽车出口额翻倍的背后，是我国汽车技术品质已比肩国际水平。

今年9月，吉利控股集团获得第四届中国质量奖提名奖。此前，吉利成为国际汽车标准合作组织国际汽车工作组第十家汽车集团成员。作为第一个亚洲会员，吉利将与其他9家国际汽车集团以及欧美各国汽车协会共同参与国际质量标准制定工作。

获得中国质量奖提名、参与制定国际质量标准，是我国汽车技术品质比肩国际水平的一个缩影。今年9月，国际市场研究机构发布的2021中国新车质量研究显示，自主品牌与国际品牌的差距由2020年的10个PP100（每百辆车问题数）缩小至2021年的5个PP100。

——汽车出口额翻倍的背后，是我国汽车电动化、智能化走在世界前列。

不仅支持泰语语音控制，还可以用智能网联系统将数字钥匙远程发送给他人……日前，上汽MG5车型在泰国150多个展厅上市，受到消费者青睐。

“在新能源、智能网联领域的创新技术优势，已成为上汽在海外市场的差异化竞争力。”上汽集团相关负责人说，前8月MG品牌在欧洲销售新能源车近1.9万辆，同比增长133%；在泰国、印度、印尼等新兴市场，智能网联系统深受消费者欢迎，已经在超过30种的海外车型上使用，激活用户超过13万。

“我国新能源汽车保有量占全球50%左右，智能网联汽车渗透率超过15%，汽车产业在新能源和智能网联汽车赛道上已具备先发优势。”中国汽车工业协会副秘书长柳燕说。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 01 版）

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