本报记者 张 璁 张远南 管璇悦 刘书文

2021年世界互联网大会“互联网之光”博览会9月25日在浙江乌镇开幕以来，每天会场里的观众络绎不绝，争相目睹那些可能改变未来生活的一项项“黑科技”。

本次“互联网之光”博览会聚焦前沿技术和数字化改革，吸引了300余家中外企业，参与展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品。

记者来到华为展区时，工作人员正在用手机同时连接电脑、电视、音响等设备。鸿蒙操作系统能将生活中的各种智能终端快速连接，实现资源共享。本届大会上，华为鸿蒙操作系统入选世界互联网领先科技成果。

在宇通客车的展台前，一辆无人驾驶汽车吸引了大家的目光。车内空间宽敞，视野开阔，最为独特的是没有传统的驾驶位。据介绍，这款汽车具备周边360度环境感知能力，还具备语音交互功能和超级巡航、自主避障、自主换道、自主超车、自主泊车等功能，现场观众不由惊叹科技的力量。

人工智能技术的出现，给人类生活带来了变革，但也带来了一些烦恼。在瑞莱智慧公司的展台上，工作人员演示了深度伪造内容检测平台。“‘人工智能换脸’等技术容易被滥用于网络欺诈、虚假宣传等不法行为。”现场工作人员介绍，依托第三代人工智能技术，这一平台能够快速、精准地对多种格式与质量的图像与视频进行自动化真伪鉴别。

在中兴的展台前，一位女观众在屏幕前标记的3个点位上，各花8—10秒摆出“石头、剪刀、布”的手势动作，不一会儿，她身后的大屏上竟然出现了3个“自己”互相猜拳的画面。现场工作人员告诉记者，这种技术可以用于虚拟制片领域，在由一人分饰多角的场景中，降低高品质拍摄制作门槛，赋能媒体行业数字化转型。

彩绘仕女俑、蓝釉白龙纹梅瓶……只需打开微信小程序“国宝全球数字博物馆”，全球各地博物馆中的近300件馆藏中国文物珍品就出现在观众眼前，而且可以360度观看文物细节。在腾讯展区，新文创吸引了大批观众驻足。“我们运用沉浸式云浏览技术，用户只要打开微信小程序，足不出户就可以云游故宫、莫高窟，欣赏各类珍贵文物，享受数字技术与传统文化相结合带来的美好体验，让文物‘活’起来。”现场工作人员介绍。

在中科曙光展台，一台“泡”在液体里的硅立方浸没液冷计算机科技感十足。“这款计算机突破了传统的冷却方式，采用创新的浸没式液冷技术，能够降低能耗，同时支撑人工智能、大数据、云计算等应用，为科学探索、产业升级等提供先进计算力。”展台工作人员介绍，目前，这款计算机已在气象预报等领域落地应用。

5G技术的应用，助力工业场景实现数字化转型。在中国电信展台，一名参观者正在体验5G智慧矿山电铲驾驶座舱——这是对实际生产中，矿车司机远程控制矿车进行作业的场景还原。据介绍，智慧矿山项目将5G技术、无人驾驶和光伏储能深度融合，能够实现矿山生产的智能化和无人化，提升效率。

走进奇安信展台，工业抽油机仿真沙盘正在演示抽油机采油的过程，工业态势感知平台则在检测整个输送过程。这时，平台检测到抽油输送过程中的异常运行和可能面临的网络安全风险，立即发出预警，工作人员马上排查并进行处理。“这一平台主要用于保护工业控制系统的安全和工业控制网络的正常运行。”展台工作人员洪伟飞说，平台能精准阻拦、检测、预警，以便处理紧急情况，守护油田安全。

“在中国，互联网科技正被应用到经济社会的方方面面，为人们提供了便利，提高了生活质量。”在博览会上，记者遇到了巴基斯坦小伙儿乌斯曼，如今他是广州一家信息科技公司的总经理，这次的“互联网之光”博览会令他印象深刻。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)