本报嘉兴9月27日电 （记者张璁、张远南）26日，2021年世界互联网大会乌镇峰会全球抗疫与国际传播论坛在浙江乌镇举办。

本次论坛由中新社主办，中外嘉宾围绕“全球抗疫与国际传播”主题，集中探讨了全球抗疫背景下，如何加强网络国际传播合作，坚持科学理性、坚守公平正义、广泛凝聚共识。中央网信办副主任、国家网信办副主任赵泽良，中央对外联络部副部长郭业洲，人民日报社副总编辑赵嘉鸣等出席论坛并致辞。

赵泽良表示，要坚持凝心铸魂，深入阐释中国抗疫的精神价值；要坚持激浊扬清，广泛凝聚团结抗疫的国际共识；要坚持守正创新，着力提升抗疫传播的实际成效；要坚持同心同向，积极汇聚国际传播的强大合力。

郭业洲表示，应积极传递“人民至上、生命至上”的抗疫理念，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。各国应尊重不同文明对价值内涵的认识，携手抵制偏见，推动人类社会尽早走出疫情的阴霾。

据介绍，本次论坛设置“守望与担当：全球抗疫中的命运与共”“理念与实践：全球抗疫中的中国叙事”“谎言与真相：全球抗疫中的国际传播”3个篇章，来自中国、美国、俄罗斯、英国、意大利、韩国等国家的嘉宾就相关议题发表了演讲。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)