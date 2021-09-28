辛亥革命110周年银质纪念币正式发行
2021年09月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京9月27日电 （记者吴雨）辛亥革命110周年银质纪念币27日正式发行。该银质纪念币最大发行量2万枚，为中华人民共和国法定货币。
中国人民银行日前发布公告显示，定于2021年9月27日发行辛亥革命110周年银质纪念币1枚。该银质纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号；背面图案为“天下为公”字样及辛亥革命武昌起义纪念馆造型组合设计，并刊“辛亥革命110周年纪念”“1911—2021”字样及面额。
据介绍，该银质纪念币含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，由中国金币总公司总经销。
《 人民日报 》（ 2021年09月28日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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