新华社北京9月27日电 （记者吴雨）辛亥革命110周年银质纪念币27日正式发行。该银质纪念币最大发行量2万枚，为中华人民共和国法定货币。

中国人民银行日前发布公告显示，定于2021年9月27日发行辛亥革命110周年银质纪念币1枚。该银质纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号；背面图案为“天下为公”字样及辛亥革命武昌起义纪念馆造型组合设计，并刊“辛亥革命110周年纪念”“1911—2021”字样及面额。

据介绍，该银质纪念币含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，由中国金币总公司总经销。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 10 版）

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