杨仑

原标题：我国成功发射“和平精英号”卫星

北京时间9月27日14时19分，我国用“快舟·和平精英号”运载火箭成功将“和平精英号”卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

“和平精英号”卫星又称“吉林一号”高分02D星，是由长光卫星技术有限公司自主研发的高分辨光学遥感卫星，具备高分辨、大幅宽、高速数传等特点，可获取全色分辨率优于0.75m、多光谱分辨率优于3m、幅宽大于40km的高清影像。卫星入轨后，将与此前发射的29颗“吉林一号”卫星组网，继续为政府及行业用户提供更加丰富的遥感影像及数据产品，并推动遥感服务向大众市场迈进。

“和平精英号”卫星由腾讯光子工作室独家冠名，是《和平精英》送给全球玩家的一份特别礼物。该卫星凭借其立体成像能力，可为《和平精英》游戏中的三维仿真场景提供底图服务。未来，腾讯光子工作室将依托海量卫星遥感数据影像及创新应用，探索“卫星+”新模式、新内涵、新方案。

此次任务是“吉林一号”卫星工程的第15次发射。

(责编：赵超、陈键)