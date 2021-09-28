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神舟十二号飞船搭载物品出舱

付毅飞
2021年09月28日07:47 | 来源：科技日报
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原标题：神舟十二号飞船搭载物品出舱

　　神舟十二号载人飞船返回舱开舱仪式27日在京举行。载人航天工程部分参研单位、物品搭载单位代表，共同见证搭载物品出舱。

　　此次神舟十二号载人飞船搭载了航天育种、空间生物实验等项目十余个，还围绕庆祝中国共产党成立100周年进行了有关搭载。

　　开舱仪式现场，中国载人航天工程办公室主任郝淳，我国首飞航天员、载人航天工程副总设计师杨利伟，西安卫星测控中心副主任方旭来等，分别向巴基斯坦驻华代表移交搭载的中巴旗帜和证书，向纳米比亚驻华代表移交搭载的纳米比亚国旗和证书，向中国关心下一代工作委员会移交青少年科普试验物品，向云南省、宁夏回族自治区、航天育种产业创新联盟等移交搭载的特色作物种子。

　　外交部亚洲司、非洲司代表，中国载人航天工程办公室代表，中国卫星发射测控系统部代表，中国航天科技集团有限公司代表，巴基斯坦、纳米比亚驻华使馆代表，相关物品搭载单位代表和媒体记者共约100人参加了开舱仪式活动。北京市方圆公证处对开舱仪式进行了现场公证。

(责编：赵超、陈键)

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