新华社记者

原标题：追光数字文明 推动科技向善——在乌镇洞察世界互联网发展“晴雨表”

脚下是青阶石板，一条条铺陈成古朴的“代码”；眼前是一掌方屏，在数字世界可畅行西东。

从绵延数千年的农业文明，到奔涌数百年的工业文明，再到加速迭代的数字文明，人类不断攀登文明发展的新高度。

“数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。”习近平主席在致2021年世界互联网大会乌镇峰会的贺信中指出。

消除“数字鸿沟”、推动“科技向善”，迈向数字文明新时代呼唤更多正向动能。2021年世界互联网大会乌镇峰会上，“携手构建网络空间命运共同体”“让数字文明造福各国人民”等时代强音，已形成更加广泛的共识。

9月25日拍摄的“互联网之光”博览会外景。新华社记者 黄宗治 摄

炫酷数字应用，融入百姓柴米油盐

小桥流水、桨声灯影、白墙黛瓦……有超过千年建镇史的水乡乌镇恬静闲适如常。自与一场互联网盛会“邂逅”，一个与世界联动的互联网小镇就此沸腾。

作为体验互联网前沿科技成果的窗口，每年的“互联网之光”博览会都人流如织。

不设驾驶位，配置超大曲面屏、智能控制台、高等级自动驾驶，百度汽车机器人展示了未来出行的模样；坐在5G智慧矿山电铲驾驶座舱，动动手指，就可以在室内实现远程操控矿山作业；中国移动“5G+自由视角”互动区，一名身着民族服装的少女凌空跃起，现场48台超高清摄像机实时捕获影像，快速合成可360度旋转的视频特效……

9月25日拍摄的乌镇西栅景区（无人机照片）。新华社记者 黄宗治 摄

互联网的“光”照进生活，连接未来。

6年前启用的乌镇互联网医院，如今已“飞入寻常百姓家”。“慢性病在网上问诊，3年了，基本不用跑医院。”55岁的乌镇居民张先生患高血压、高血脂已有15年，他如今已习惯在网上寻医问药。截至6月，我国互联网医院已达1600多家。

以数字为基础的系统化变革，人人都是参与者。

参观者在乌镇互联网医院体验“智能医务室”的体检功能，并与医生进行视频连线（9月25日摄）。新华社记者 黄宗治 摄

居家生活中，智能家居、未来社区、智慧物业，让百姓的住所变得更“聪明”；政务服务中，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”成为趋势，逐步实现政务服务“掌上办”“指尖办”；日常购物中，山沟里的特色农产品经“网红”直播推介变得供不应求，网约车司机、网络主播等新职业不断涌现；网络监管中，针对“二选一”“大数据杀熟”等12类违法行为，智能监管平台可及时发现、靶向消除平台经济风险隐患……

《中国互联网发展报告2021》指出，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿人，互联网普及率达到71.6%。

城乡之间的“数字鸿沟”正在缩小。2020年，中国的数字乡村工作目标如期完成，全国农村已部署1.37万个4G基站，行政村通光纤率和4G覆盖率均超98%。截至2020年，全国农村网络零售额达1.79万亿元，已建设运营益农信息社45.4万个。

中国电信集团有限公司董事长柯瑞文表示，未来要加快供给侧结构性改革，以数字化促进个人生活更加个性化、多元化，家庭生活更加方便舒适、快捷安全，产业发展更加高级、高效、健康而可持续，社会治理更加高效而亲民。

9月26日拍摄的2021世界互联网领先科技成果发布活动。新华社记者 黄宗治 摄

嘉宾出席2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式（9月26日摄）。新华社记者 黄宗治 摄

数字科技加持，赋能高质量发展

生产线上不断“吐”出玻璃纤维成品，机器人完成包装、贴标等步骤……置身位于浙江桐乡的巨石集团“未来工厂”，数字化带来的改变随处可见。“乌镇之光”超算中心、华为5G+创新中心、乌镇5G智慧农场、新凤鸣5G智慧工厂等项目纷纷落户乌镇所在的桐乡。世界互联网大会让这里乘“数”而上，站到高质量发展的风口。

从趋势看，互联网不断拓展新疆域，已经对产业发展、经济结构、社会生活和国际格局产生深刻影响。当前互联网发展跃升到全面渗透、跨界融合的新阶段，数字技术深度改造生产函数并不断创造新业态，为各国带来新的发展机遇。

26日，14项世界互联网领先科技成果在乌镇发布。互联网科技在5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等领域不断演进，成为推动数字变革的核心力量。

尽管新冠肺炎疫情全球蔓延带来巨大挑战，但去年的知识产权申请数量仍然稳定。世界知识产权组织总干事邓鸿森说，其中中国以超过6.8万件的申请数量，再次登顶国家排行榜，较2019年增长16%，“在这些专利中，有关计算机技术的专利申请数量仍然是最高的”。

在新冠肺炎疫情的冲击和全球经济下行的双重影响下，中国数字经济仍保持蓬勃发展态势。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，保持9.7%的同比增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

“要坚持融合发展，推进智能制造。”小米科技创始人、董事长雷军在开幕式演讲中表示，科技企业要积极抢占浪潮之巅，坚持用互联网思维推动中国制造业，带动上下游合作伙伴，共同探索智能制造新经济发展模式，全力提升“中国制造”的技术实力与品牌形象。

追光数字文明，谋求人类共同福祉

“当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际社会迫切需要携起手来，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，抓住机遇，应对挑战。”习近平主席在贺信中指出。

世界正经历百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业变革加速推进，数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。

中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，今天我们正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口，5G的诞生加速了新型信息基础设施的泛在部署，推动了信息技术、数据要素的深度应用，“数智生产力”应运而生。这一进程不仅带来数字经济的蓬勃发展，也将推动人类文明迈向新的更高的台阶。

科技向善是人类命运共同体的内在要求，这在世界互联网大会期间引发广泛共鸣。

当前数字化生存已经成为现实，“数字鸿沟”成为一种新的全球性不平等现象。联合国副秘书长刘振民认为，弥合这一鸿沟是当务之急。充分利用利益相关伙伴提供的资源，有助于加大数字基础设施和能力建设方面的投入力度。

“这一阶段的‘数字鸿沟’，不再局限于数字技术的发展和使用方面，而在于不同群体在获取、处理、创造数字资源等方面的差异。基于这一现实，更要平衡发挥平台的规模效应和防止平台滥用市场力量之间的关系。”中国工程院院士邬贺铨表示。

据全球移动通信系统协会统计，过去5年全球已经填补了10亿多人的网络覆盖缺口，然而全球仍有38亿人无法上网。

全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄说，只有通过合作、协作和创造，才能解决“数字鸿沟”这个紧迫的挑战。

当数据成为重要的生产要素时，它的安全不仅与个人利益密切相关，同时也和整个社会利益息息相关。

“要形成面向数字化的安全体系，为数字文明保驾护航。”360集团创始人、董事长周鸿祎认为，要用数字化思维重塑网络安全，构建新战法、新框架和新能力，守护网络空间命运共同体。

会场内外、线上线下形成的广泛共识，通过乌镇之窗传递给全世界——中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。（记者何玲玲、袁震宇、王俊禄、余俊杰、黄筱）

中国卫星导航系统管理办公室代表介绍北斗全球卫星导航系统建设和应用（9月26日摄）。新华社记者 黄宗治 摄

(责编：赵竹青、陈键)