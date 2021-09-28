原标题：新一代人工智能平台入选世界互联网大会领先科技成果

9月26日，2021世界互联网大会在乌镇拉开帷幕。同期，2021年度世界互联网领先科技成果正式揭晓，14项顶级互联网科技成果正式亮相，涵盖人工智能、5G、量子计算、高端芯片等创新领域，全面展现当今全球互联网前沿领域技术的新层次与新高度。作为致力于提升人工智能安全性、可靠性与可信性的创新平台，北京瑞莱智慧科技有限公司自主研发的“安全可控可靠的新一代人工智能平台”荣膺领先科技成果奖。

北京瑞莱智慧科技有限公司成立于2018年，是孵化自清华人工智能研究院核心产学研机构。在世界互联网领先科技成果发布活动上，北京瑞莱智慧科技有限公司CEO田天指出了当前以深度学习为代表的第二代人工智能仍面临诸多安全风险，包括数据泄漏等问题。

此次获评世界互联网大会领先科技成果奖的“安全可控可靠的新一代人工智能平台”，是瑞莱智慧针对人工智能风险困境和发展难题，所给出的技术创新“答卷”。据介绍，“安全可控可靠的新一代人工智能平台”包含“隐私计算”“AI攻防”“深伪检测”三大子平台。

“隐私计算子平台”搭载了瑞莱智慧全球首创的联邦AI自动编译，可实现在保护各方数据隐私前提下的多方计算与联合建模，算法兼容性强，安全性可验证、性能卓越，有效推动数据合作，全面释放数据价值。

此外，“AI攻防子平台”是基于瑞莱智慧全球领先的AI攻防能力，能够对AI系统进行安全检测、系统性风险防范和智能化升级加固。“深伪检测子平台”支持对多种格式与质量的图像进行自动鉴别，能够应用于检测网络内容真实性合规性、打击侵害声誉行为和网络诈骗行为等场景。

据介绍，凭借独有的创新模式，该平台能够有效降低人工智能时代的新型安全风险，保障人工智能系统的安全、可靠和可控，缓解科技进步与安全之间的矛盾，目前已在政务、金融、工业互联网等高价值场景中发挥了重大作用，成为AI纵深赋能的坚实基座。

田天表示，在安全可控可靠的新一代人工智能平台的加持下，人工智能将在领域广度、场景深度、能力维度、价值向度上取得更高质量的发展和全新突破。未来，瑞莱智慧也将持续加大第三代人工智能底层核心技术的研发力度，为人工智能的行稳致远注入不竭动力，助力形成更全面、更深入的人工智能产业生态。（记者 郭倩 北京报道）

(责编：赵竹青、陈键)