原标题：智慧保电上线 点亮“乌镇时间”

2021年世界互联网大会乌镇峰会，于9月26日至28日在浙江乌镇召开。今年的“乌镇时间”，比往年开启得更早一些。

“科技升级”成为本届乌镇峰会保电新亮点，以创新为引领，利用“黑科技”助力保供电业务数字化升级、云共享升级。

数据“上云” 智能AR眼镜助力“远程会诊”

“1号主变温度36度，正常。拍照，上传。”9月23日，在世界互联网大会乌镇峰会的一重要保电点，国网桐乡市供电公司保电人员徐旦力正在对配电房进行巡视检查。借助头顶安全帽上的AR眼镜，实现了“无纸化”巡检。

这是智能AR眼镜首次应用到乌镇峰会保电工作中，它由镜片、摄像头、红外模块及云平台等组成，采用5G通信。巡检人员通过AR语音菜单就可快速完成测温、拍照、参数记录等，生成详细的巡检报告，既解放了双手还提高了效率。一旦现场发现“疑难杂症”，巡检人员还可通过AR眼镜发起远程协助，远程专家在云平台以视频、语音、做标注、分享文件等多种方式开展协助，赋能巡检人员快速处理异常。

峰会期间，共有8套这样的设备投入使用，守护核心区域用电。

释放“自由” 无人机实现更高效率自主巡检

在乌镇大道旁，随着工作人员在“智能飞行管控平台”一键操作，一台无人机便从一辆工程车中缓缓升起，随着机翼的快速旋转，“嗖”的一声飞入空中，完成对乌镇1297线4基塔的巡检后自动降落于平台，一系列动作堪称炫酷。

工作人员宋新微介绍：“这台特别的工程车是智能‘机巢’，它可以全天候持续作业，让无人机就近降落，让保电工作更高效。”走近智能“机巢”，只见里面有电源、滑轨、数控等部件，无人机不用时便收纳在“机巢”中。一旦接受到工作指令，起降平台自动升起，无人机自主离巢起飞，巡检过程实时记录并通过5G信号传输至平台。借助视觉引导技术，任务结束后，无人机自动降落至机巢。

目前，借助该机巢该公司已完成4条输电线路近200基塔的精细化巡检及4轮通道巡视。峰会期间，智能机巢将与无人机“合体”，对核心区域变电站、输电线路、配电线路开展全覆盖巡检，保障电网安全运行。

全面感知 变电站迎来智慧巡检“再升级”

“安陈1553线六氟化硫气压正常……”9月24日，保电人员袁鹏飞通过变电站辅助设备监测系统远程对110千伏陈庄变电站内的主变室、开关室等设备进行全方位、无死角的监测、巡视和数据分析。

借助世界互联网大会的红利，逐年推进乌镇峰会保电设备的“科技升级”和保电作业方式的“数字转型”。今年，还有电缆感知系统、电源快速切换装置、二次智能管控系统、零信任网络安全平台、5G切片网络……一项项科技成果构筑起了电力保障的铜墙铁壁，点亮“乌镇时间”。（记者 马爱平 通讯员 王海燕 彭艳珍 汪阳）

(责编：赵竹青、陈键)