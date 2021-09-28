原标题：从“十八罗汉”到“一百零八将” 科技创新引领动能转换

“十八罗汉，一个也不能少，不然工作没法干了！”2020年2月，陕煤榆北小保当公司组织机构改革，时任该公司二号煤矿机电运输队队长的屈升东，毅然扛起了二号井机电运输队的大旗，而让他没有想到，旗还没立起来，扛旗的人就被调走一大批。

“当时60个人的团队，大多数都由其他岗位选调过来，其中从事机电运输两年以上的，只有18个人，他们是这个团队的核心，是我们机电队的‘十八罗汉’，把他们调走，那工作真就没法干了。”

为了工作的开展，屈升东一等再等，但领导一句“格局要大，公司也是缺人”，让他终于退无可退。虽百般不愿，但还是送“十八罗汉”离开了二号煤矿。

痛失“十八罗汉”

激发从“人少”到“少人”的创新

就这样，屈升东的“十八罗汉”还未建功就被拆散了，而剩余的工人大多岗位技能水平不高，队里的工作开展各方面受阻。那段时间，屈升东有“发不完的愁”。

可再愁，工作还得开展，短期内添人是不可能了，善于科技创新的屈升东，被“人少”激发了“少人”创新的斗志。

“人少，工作也得干呀，哪里需要的人多，咱们就改哪里，必须把人减下来！”

于是，屈升东把目光转向了大巷机头。一直以来，大巷机头皮带因为煤泥撒漏的缘故，每个班必须安排4名工人在这里不断清理煤泥，工作不但辛苦，而且毫无技术含量，无法锻炼技术不说，还浪费人力，是机电运输队的痛点所在。

为了破题，屈升东主动设计，现场测量、翻阅资料……终于，“梦中惊坐起”的他，利用机械结构优化煤流转载流程，以13度角的无基础溜煤高架，用机械替代了人工作业，终于实现他预想中的减人创效——不仅将原来被煤泥堵住的通道腾了出来，而且利用剩余的空间搭建了工具房，最重要的是，每班减少四人，有效缓解了人手不足的难题。

“我的成长，离不开公司创新激励政策和科技研发氛围的支持。”今年，由屈升东研发的大巷机头多功能平台不仅在该公司一号、二号煤矿均进行推广使用，更荣获榆北煤业工会创新奖项。

组建“一百零八将”

担当从“人多”到“多人”的责任

“不知足、永远也不知足。”谈及科技创新、智能减人，屈升东一脸的不满足。

一年间，机电运输队从原来的60人发展到现在108人，屈升东常称呼他的队伍叫“一百零八将”。人多了，承担的责任也更重了，算起人均工作完成量，是当时的好几倍，不过有了创新科技加持，现在再也不用像以前那样发愁了。

之前大巷机头多功能组装平台的成功应用，也让屈升东尝到了科技创新带来的甜头，不断涌现的科技创新，助力“一百零八将”从单纯的人数多向着多人创新、高效协同的智能化机电运输一步步迈进。

推开屈升东办公室的门，一台等比例缩小的主运皮带冲进眼帘。小小的办公室，承载着屈升东升级智能机电、无人主运的宏伟梦想。从每一个托辊模型，到变频电机的配置优化，再到分层式扫煤器、机器人巡检APP、电子识别围栏……28项科技创新相继申报成功，一项项创新、一件件发明，集成于一部主运皮带模型，智慧的光芒从这间小屋子出发，即将为该公司实现无人值守贡献了无限的科技力量。

“有了科技创新的底气，咱‘一百零八将’就敢放手去干！”屈升东多次在会议上提出，由他的“一百零八将”兼管项目部管理的皮带。以前是工作干不完的愁，现在是主动担当、主动加压的愿，这就是“科技创新带来的巨大改变”。

“模型改造完成后，是不是就能马上进行实物改造了？”

“不，首先，要给兄弟们办场火锅宴，还要用它给大家传菜咧！”屈升东看着皮带模型，眼神中充满了期待。

科技创新的甜头还在后头！

(责编：赵竹青、陈键)