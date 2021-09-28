江耘 吴纯新

原标题：技术赋能精准高效识谣止谣

9月26日，2021年世界互联网大会乌镇峰会首次举办“网络谣言共治”论坛，邀请国内外各方代表共同探讨网络谣言治理之道，把握真相传播“主动权”，扩大谣言治理“合作圈”。

本次论坛聚焦“信任与安全——新冠疫情背景下虚假信息的全球挑战与应对”“真相与责任——防范虚假新闻网络传播的媒体之道”“共治与共享——共治网络谣言、共享网络文明”三个议题，采取主旨演讲、圆桌讨论等形式，政府部门、中外媒体、学术界、互联网企业及国际记协组织的代表进行对话研讨。

中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华表示，近年来，依托中国互联网联合辟谣平台等权威平台和主流媒体第一时间发布辟谣信息，疏堵结合、及时发声、回应关切，有力遏制网络谣言传播扩散，为广大网民特别是青少年网民营造了风清气正、安全诚信的网络环境，也为国际社会共同加强网络谣言治理提供了中国方案、贡献了中国智慧。

盛荣华提出，要深化治理共识，树立共管共治的治理观念；强化机制作用，打造快速联动的辟谣平台；突出技术赋能，实现精准高效的识谣止谣；切断传播链条，把好谣言扩散的源头关口；加强国际合作，探索跨国治理的联动机制。

交流中，相关部门代表结合行业管理实践发表见解。中国科协副主席孟庆海表示，应联合有关部门持续推进科学辟谣和网络科普生态治理相关工作，加大科普正能量优质内容供给，让谣言止于智者，让科学跑赢谣言。浙江省副省长高兴夫表示，智慧治谣，技术为先，已形成了全省“一张网”工作格局，努力为网络谣言治理提供浙江经验。

中国记协书记处书记吴兢认为，抵制谣言、防范虚假、传播真相是新闻媒体的责任，也是社会各界的迫切需求，更是世界各国和地区携手推进的大事业，要通过媒体联动，共筑真相快车道，通过全球联手，共拓治谣合作圈。

乌克兰记联秘书长瓦莲京娜·杜绍克梳理了乌克兰在新冠疫情中出现的谣言类型，并分享识别与澄清谣言的方法。阿根廷布宜诺斯艾利斯记联主席莉迪亚·法卡莱认为，打击有组织的谎言是一场涉及到政治、经济、文化的战斗，需要国际社会携手。

此外，巴基斯坦、苏丹、斯里兰卡、越南、乌干达等国家记者组织或媒体代表通过网络在线参会，均表示各国各地区应携手努力，共同推动网络空间共治共享，构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系。

论坛上，人民日报、新华网、澎湃新闻等中央和地方新闻媒体代表，腾讯、新浪微博等互联网平台代表和乌合麒麟等自媒体代表就如何生产传播及时准确、权威专业的新闻信息提出方案和建议。

中国人民大学宋建武、复旦大学沈逸和北京师范大学梁迎修、张洪忠以及东南大学周锡生等专家学者表示，新冠肺炎疫情为网络虚假信息与谣言传播提供了新的背景、素材及驱动机制，网上信息传播已超越了地域和文化的限制，建立完善虚假信息治理和辟除机制，最大限度挤压网络谣言传播空间，是国际上行之有效的网络谣言治理方式。

(责编：赵超、陈键)