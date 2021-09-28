崔 爽

原标题：工业互联网再创新 “未来工厂”加速制造业升级

在互联网之光博览会现场等待“挖煤”的观众络绎不绝。只要坐上电铲驾驶座舱，动动手指，就可以遥控操作矿山作业车准确地前进、后退、铲煤。据现场工作人员介绍，这类5G智慧矿山技术将在内蒙古准能集团煤矿、陕西神东煤矿等地使用。

如此一批数字技术赋能产业的“硬操作”正在改写传统行业的面貌，打造更多的“未来工厂”。“以产业大脑+未来工厂为核心架构，推进数字经济系统建设的方案符合数字时代的发展需求，体现了数字技术推进制造强国发展的前进趋势，也表明工业互联网将成为产业数字化转型的重要推手。”9月27日，2021年世界互联网大会“工业互联网的创新与突破”论坛上，中国电子科技集团总工程师何文忠表示。

“数字技术要服务好实体经济。”阿里云智能总裁、阿里巴巴达摩院院长张建锋直截了当地说，他举例道，国家电网有几十万种设备，这些设备出现故障后，以前靠人维修，现在可以通过知识图谱快速诊断，在一汽，设备何时故障也能被预测，工厂可以合理进行备用品的库存管理。

何文忠以一组数据说明：工业互联网与数字孪生、5G、人工智能等网信技术深度融合，我国制造业重点领域企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别由2016年的45.7%和61.8%增长至2020年的52.1%和73%，实现了产业数字化转型提速升级。

从具体实践来看，张建锋表示，数字技术支撑了未来工厂从单一的设备智能化到车间式智能，再到工厂整体智能，最后迈向供应链和产业链高效协同。在数字技术应用到工业的四个层次中，首先工厂要让设备能够被感知，通过AIoT的模块组件，把普通的生产设备变得数字化。同时，像国家电网的实践一样，对于比较复杂的领域需要建立知识图谱。

“其次是流程的优化决策。例如垃圾焚烧工厂，需要非常多参数调节去优化焚烧炉的控制，以前只能依靠人的经验判断，现在收集数据后，客户可以用智能算法来辅助决策。”张建锋说，再次是工厂整体的效率优化，最后是供应链和产业链的高效协同。

“经过过去几年的发展，工业互联网落地生根，从技术层面，像5G、人工智能的结合已经做了很多，从应用角度，工业互联网和各个行业都在做非常深入的实践，已经深入到国家重要的工业行业和门类，很多企业有很多成功经验。”中国信息通信研究院院长余晓晖总结道。

而“产业大脑+未来工厂”的模式为工业互联网带来更大的想象空间。浪潮集团有限公司执行总裁王洪添特别提到了“政府侧”：“以前提工业大脑、企业大脑，更多是从企业侧讲的，产业大脑则贯穿了政府侧和企业侧……以工业互联网为基础，以数据为资源要素，集成产业链、供应链、资金链、创新链，贯穿政府侧和企业侧，融通制造端和消费端。”

去年10月，工信部发布《智能制造能力成熟度模型》和《智能制造能力成熟度评估方法》两项国家标准，从计划、生产、安全、质量、仓储、物流、采购等方面定义了未来工厂的成熟度。

在中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦看来，未来工厂将融合机器人、互联网、大数据、数字孪生、人工智能等高技术，以少人化、无人化、黑灯工厂的生产形态，实现高效、高质、绿色的生产目标。

他表示，未来工厂要实现全面数字化、高度智能化、充分网络化，也要产生真正的效益，“产业大脑是支撑，未来工厂是引领，这能够推动制造业模式变革，打造高品质、高效能、低成本、绿色化的中国制造新生态。”

（科技日报乌镇9月27日电）

(责编：赵超、陈键)