人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工业互联网再创新 “未来工厂”加速制造业升级

崔 爽
2021年09月28日08:11 | 来源：科技日报
小字号
原标题：工业互联网再创新 “未来工厂”加速制造业升级

　　在互联网之光博览会现场等待“挖煤”的观众络绎不绝。只要坐上电铲驾驶座舱，动动手指，就可以遥控操作矿山作业车准确地前进、后退、铲煤。据现场工作人员介绍，这类5G智慧矿山技术将在内蒙古准能集团煤矿、陕西神东煤矿等地使用。

　　如此一批数字技术赋能产业的“硬操作”正在改写传统行业的面貌，打造更多的“未来工厂”。“以产业大脑+未来工厂为核心架构，推进数字经济系统建设的方案符合数字时代的发展需求，体现了数字技术推进制造强国发展的前进趋势，也表明工业互联网将成为产业数字化转型的重要推手。”9月27日，2021年世界互联网大会“工业互联网的创新与突破”论坛上，中国电子科技集团总工程师何文忠表示。

　　“数字技术要服务好实体经济。”阿里云智能总裁、阿里巴巴达摩院院长张建锋直截了当地说，他举例道，国家电网有几十万种设备，这些设备出现故障后，以前靠人维修，现在可以通过知识图谱快速诊断，在一汽，设备何时故障也能被预测，工厂可以合理进行备用品的库存管理。

　　何文忠以一组数据说明：工业互联网与数字孪生、5G、人工智能等网信技术深度融合，我国制造业重点领域企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别由2016年的45.7%和61.8%增长至2020年的52.1%和73%，实现了产业数字化转型提速升级。

　　从具体实践来看，张建锋表示，数字技术支撑了未来工厂从单一的设备智能化到车间式智能，再到工厂整体智能，最后迈向供应链和产业链高效协同。在数字技术应用到工业的四个层次中，首先工厂要让设备能够被感知，通过AIoT的模块组件，把普通的生产设备变得数字化。同时，像国家电网的实践一样，对于比较复杂的领域需要建立知识图谱。

　　“其次是流程的优化决策。例如垃圾焚烧工厂，需要非常多参数调节去优化焚烧炉的控制，以前只能依靠人的经验判断，现在收集数据后，客户可以用智能算法来辅助决策。”张建锋说，再次是工厂整体的效率优化，最后是供应链和产业链的高效协同。

　　“经过过去几年的发展，工业互联网落地生根，从技术层面，像5G、人工智能的结合已经做了很多，从应用角度，工业互联网和各个行业都在做非常深入的实践，已经深入到国家重要的工业行业和门类，很多企业有很多成功经验。”中国信息通信研究院院长余晓晖总结道。

　　而“产业大脑+未来工厂”的模式为工业互联网带来更大的想象空间。浪潮集团有限公司执行总裁王洪添特别提到了“政府侧”：“以前提工业大脑、企业大脑，更多是从企业侧讲的，产业大脑则贯穿了政府侧和企业侧……以工业互联网为基础，以数据为资源要素，集成产业链、供应链、资金链、创新链，贯穿政府侧和企业侧，融通制造端和消费端。”

　　去年10月，工信部发布《智能制造能力成熟度模型》和《智能制造能力成熟度评估方法》两项国家标准，从计划、生产、安全、质量、仓储、物流、采购等方面定义了未来工厂的成熟度。

　　在中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦看来，未来工厂将融合机器人、互联网、大数据、数字孪生、人工智能等高技术，以少人化、无人化、黑灯工厂的生产形态，实现高效、高质、绿色的生产目标。

　　他表示，未来工厂要实现全面数字化、高度智能化、充分网络化，也要产生真正的效益，“产业大脑是支撑，未来工厂是引领，这能够推动制造业模式变革，打造高品质、高效能、低成本、绿色化的中国制造新生态。”

　　（科技日报乌镇9月27日电）

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
习近平主席中关村论坛致贺引发热烈反响：加强科技开放合作 提振企业发展信心
　　9月24日，2021中关村论坛开幕式在北京举行，国家主席习近平向论坛视频致贺。 习近平主席指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。…
世界互联网大会聚焦数据治理 呼吁共建全球性机制
　　人民网乌镇9月27日电 （记者韩琳佳、许维娜）“数字经济、数字政府还是数字社会建设，贯穿其中的核心概念就是‘数据治理’。”在26日举办的世界互联网大会·网络数据治理论坛上，中国网络空间安全协会理事长王秀军如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部