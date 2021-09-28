王祝华

原标题：海南热带雨林国家公园 “含金量”达2045.13亿元

9月26日，海南省政府新闻办召开新闻发布会，发布海南热带雨林国家公园体制试点区2019年生态系统生产总值（GEP）核算总量。据悉，海南热带雨林国家公园（试点）内森林、湿地、草地、 农田、聚落等生态系统2019年度GEP总量为2045.13亿元，每平方公里GEP为0.46亿元。

海南省林业科学研究院院长杨众养介绍，海南热带雨林国家公园体制试点区在全国率先开展国家公园范围的GEP核算，是首个发布GEP核算成果的国家公园体制试点区。

生态系统生产总值是指一定区域在一定时期内生态系统的产品与服务价值总和，是生态系统为人类提供的产品和服务的经济价值总量。GEP由物质产品价值、调节服务价值、文化服务价值三部分组成，一般以年度为核算时间单元。

海南热带雨林国家公园于2019年开始体制试点，是我国首批10个国家公园体制试点之一。该体制试点区所在的海南岛中部山区是我国重要的生态功能区之一，是海南岛江河源头区、重要水源涵养区、水土保持的重要预防区和重点监督区，也是海南岛生物多样性重要地区，在维护海南岛生态平衡、保障生态安全等方面具有重要作用。

海南热带雨林国家公园（试点）GEP核算内容包括农林牧渔业产品、涵养水源、保育土壤、固碳释氧、空气净化、森林防护、洪水调蓄、气候调节、生物多样性、休闲旅游、景观价值、科学研究、科普教育等19个二级指标，以及调节水量、净化水质、固土、保肥、固碳、释氧、提供负离子、有害生物控制等若干个三级指标。

“GEP核算体系有效弥补了GDP核算中未能衡量自然资源消耗、生态资源与环境破坏的缺陷。”中国林业科学研究院热带林业研究所研究员李意德说，此次核算在“绿水青山”与“金山银山”之间搭建了一座桥梁。

(责编：赵超、陈键)