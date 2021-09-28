原标题：乌镇时间开启 2021“互联网之光”博览会展示领先“黑科技”

2021年世界互联网大会即将于9月26-28日举行，世界的目光再一次汇集乌镇。作为峰会的重磅开场活动，9月25日，2021年互联网之光博览会在乌镇互联网之光博览中心启幕。

据了解，作为大会的三大板块活动之一，2021年“互联网之光”博览会聚焦全球互联网领域前沿技术动态，重点展示云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全等领域的新技术、新产品，以及经济、社会、政务等领域数字化改革的最新应用成果，着力打造全球数字经济产业合作交流的重要平台。

本次“互联网之光”博览会吸引了300余家中外企业参展。记者在博览会现场看到了包括阿里巴巴、华为、腾讯、百度、中国移动等知名企业的展示区。在百度展区，工作人员向记者介绍了Apollo汽车机器人的自主交互功能：“这辆车能做到主动交互，当它检测到你在车里比较疲劳，会主动问你是否要休息，将玻璃变成雾化状态。”

在蚂蚁集团展区，一款集200多项专利于一身的“黑盒子”吸引了记者的目光。蚂蚁链摩斯技术负责人、蚂蚁隐私计算资深技术专家殷山告诉记者，这块产品内嵌了蚂蚁自研的业界首款多方安全计算算法加速卡，还配备了自研的国密认证密码卡，提供最高加密级别的密钥管理，严防黑客攻击。“假设我们要给病人提供医疗保健建议，传统的方式可能是要去各家医疗机构收集他的就医数据，但是这些集中的数据可能存在泄露隐私的问题。利用一体机可以把各家机构的数据联接在一起，在得到病人授权的情况下，可以得到更精准的分析。”殷山向记者介绍。

针对此前社交媒体平台上走红的“AI换脸”等深度伪造视频技术，北京瑞莱智慧科技有限公司展示的这款隐私保护计算平台，则利用多特征融合和多任务学习，具备防御对抗样本攻击能力的识别算法，可以快速、精准地对多种格式与质量的图像与视频进行自动化的真伪鉴别，被应用于检测图像物证真实性、检测网络内容合规性、打击侵害个人声誉行为、提升人脸识别系统安全性等多个场景。

此外，记者还注意到，“互联网之光”博览会现场还配备了数字经济人才招聘二维码墙。据了解，此次博览会的数字经济人才对接板块以“云聘会+高端对话”的形式，为数字经济企业、园区和科研机构提供在线招聘平台。应聘者可通过博览会微信公众号和人才招聘二维码墙进行简历投递和在线面试。100余家数字经济企业和机构在博览会上发布人才招聘需要目录。

据了解，为期3天的2021年世界互联网大会乌镇峰会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，聚焦互联网最新发展趋势和前沿技术动态，观照现实热点。通过世界互联网领先科技成果发布活动、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛三大板块的活动，大会将为顶级互联网科技成果的亮相，中外企业展示最新技术产品以及探索互联网发展的新技术、新模式、新业态提供平台。

(责编：赵竹青、陈键)