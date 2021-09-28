原标题：以数字化重构增长路径，要具备哪些关键能力？

最近几年，企业比以往任何时候都更忙于“数字化”，数字化转型不断提速，企业纷纷将之视为实现增长的必胜法宝。但事实上，很多企业将数字化与数字时代成功所需的真正业务转型混为一谈。前者主要关乎的是让企业能够正常经营和“留在游戏中”，而后者关乎的是为成功建立真正的长期竞争优势。

那么，怎样才能推动真正的数字化转型？在近日一场直播活动中，贝恩公司资深全球合伙人丁杰和新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力一同展开对话，解析数字化变革的新趋势、新能力、新未来，探讨“数字化变革如何重构增长”。

新趋势

随着数字化不断向全社会各行各业广泛渗透，不断释放新的增长动力，新的趋势也逐渐涌现出来。认清这些趋势对企业把握正确的数字化转型路径至关重要。

为企业提供数字化转型服务多年，丁杰拥有丰富的实践经历。按照他的总结，数字化变革呈现出三大新趋势。

首先数字化颠覆了很多企业原有的商业模式。企业与消费者之间的关系发生了深刻的改变，从一次性的买卖关系变成了持续性的服务关系。“对企业来说，数字化不再仅仅意味着一个单独的销售渠道，而更多代表的是企业跟消费者互动的新空间。”丁杰表示。

其次，数字化在企业经营中发挥作用的同时，也在不断向组织内部渗透，改变了组织传统的运作方式。组织中的各个环节逐步实现数字化改造，甚至不断涌现全新的平台型组织。

数字化带来的变革还不止如此。丁杰认为，新的数字化组织让企业具有了更大的开放性，企业边界逐渐消失，与上下游生态伙伴建立起更加灵活的、基于价值链的合作模式，实现了全链路的融会贯通。“企业不再是一个孤岛，数据开始流动起来，合作伙伴之间相互进行赋能，各种生产要素得以更加充分地释放，最终形成更大的生产力。”

在丁杰看来，当前企业要在业务转型、敏捷创新及协同创新等方面下足功夫。比如，欧莱雅凭借业务转型和敏捷创新的能力，通过数字化手段对用户进行深度的洞察，为产品研发和品牌营销提供了清晰的指导，实现了商业模式的升级。良品铺子则充分发挥了协同创新的能力。作为零食领域的初创企业，它通过数字化手段，在大量分散的供应商与庞大的消费群体之间建立起高效的连接，以更高的效率来打造新的产品。依托全链路的数字化经营，良品铺子实现了快速的成长。

新能力

尽管很多企业在数字化方面付出了大量的精力和投资，但是依然看不到实际的效果。原因在于，新趋势下，进入转型新阶段的企业不仅要面临一些新的痛点，更需要思考获取哪些新的能力来解决这些痛点，以建立新的价值创造模式。

一直以来，紫光股份旗下新华三集团凭借着内生智能、全面云化的产品和集成智慧的解决方案全面赋能百行百业的数字化转型。基于这些实践，张力发现，当前的数字化转型正在从信息化、数据化发展到智能化阶段。在这个跃迁的过程中，政府和企业主要面临人才、运营和生态三方面的痛点。

从组织内部来看，人才问题是最大的痛点。数字化转型不是空中楼阁，要为具体的应用场景服务，这就要求组织拥有一批既懂业务又懂数字技术的人才，对数字化转型进行顶层设计。适应数字时代的管理者和理念，是企业成功转型的关键。

同时，迭代运营的能力也必不可少。数字化转型不可能一蹴而就，企业要不断根据内外部全新的情况进行敏捷迭代。上云是手段，用数是关键，赋智是目的。信息化时代，很多组织可能采购完基础设施或应用系统就结束了。而智能化时代，更多地还要把海量数据用起来。在用数的过程中不断演变、进化，就带动了商业模式、营销模式、组织流程等变化。社会、城市、企业都需要运营，只有把数据真正地用起来，才能实现智慧业务。

向外看，不少企业缺乏的是“泛生态”的整合能力。在张力看来，绝大多数企业不具备独立进行数字化转型的能力。这些企业完成自身的数字化转型，依赖于整个行业的数字化进程。这就要求整个行业实现底层数据的打通，与上下游的生态合作伙伴在业务上展开深度的协同互动。而各行业的需求千差万别、五花八门，如何针对行业特点提供定制化、可运营的解决方案，也成为数字化转型的关键。

基于“云智原生”的数字化技术和覆盖“芯云网边端”的全方位能力，帮助企业构建属于自己的“数字大脑”和与生俱来的云与智能的架构与能力，适应敏捷高效的应用需求，在产品服务、管理模式、业务模式、商业模式、用户体验上全面与数字化技术融合，释放数据价值，由数字化创新驱动增长，加速转型升级为“数字原生组织”。

譬如，在呼和浩特建设智慧城市的过程中，短短三个月成功打造了呼和浩特城市大脑，支撑了涵盖党建纪检、政务服务、城市治理、民生服务、生态保护等5大领域的30个应用，成为内蒙古自治区首个“城市级”智能中枢；为呼和浩特打造了“爱青城”APP，涵盖了便民服务、政务办事、文化教育、智慧出行、健康医疗等8大业务板块超90个便民服务事项。其数据支撑平台已经归集近亿条数据，城市大脑帮助呼和浩特打通了城市治理中的各个数据孤岛，全面提升了城市运营的效率，真正实现城市的精细化运营。

新未来

面向未来，数字化转型将为企业的增长带来哪些改变？

“用户价值”是丁杰眼中的关键词。在他看来，数字化的最终目的是创造更多的用户价值，只有用户真正认可了这些价值，企业的数字化转型才算发挥了作用。当然，用户价值还需要是有温度的、个性化的。“每个人的需求都是不一样的，数字化如何将大规模的定制变为现实，挖掘个性化的用户价值，是需要企业共同来思考的。”丁杰表示。

张力则认为数字化的未来在于“绿色增长”。增长是企业普遍的追求，但在 “双碳”战略目标下，企业需要建立一套新的价值体系，通过有质量的高速增长，实现社会价值与商业价值的统一。“这既是可持续增长的必然要求，也是企业社会责任的一种体现。”（《哈佛商业评论》中文版）

(责编：赵竹青、陈键)