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以“新脸谱”带动新消费

2021年09月28日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：以“新脸谱”带动新消费

　　去年以来，为配合新冠肺炎疫情防控，本地游在各地颇受提倡，并从观光型向休闲度假型转变，促进了消费，成为拉动经济发展的动力。

　　与观光型旅游相比，休闲度假型旅游意味着会由“一日游”向“多日游”延长，不但变“流量”为“留量”留住了游客，而且拉长了产业链条，向吃住娱购等不断延伸，可大幅促进消费升级。不过，本地游容易产生审美疲劳，需注意打造“新脸谱”。

　　一是要不断创新，培育休闲消费新热点。由于对本地熟悉，游客对一个景区一般去过几次就不会频繁前往。这显然不是景区想要的结果。因此，老景区要经常增添新项目，还要打造新景区。这些新项目和新景区都必须立足于创新，以新、奇、特等吸引消费者，不能拘泥于以“景”吸引人，吸引人的还可能是某道美食、某部文艺作品，甚至是某个创意。其要义在于与休闲生活融合，更大限度地激发文旅消费潜力，形成常态化休闲消费。

　　二是要融合发展，拓展休闲的多样性。休闲旅游的需求是多样性的。近年来，除了提倡文旅融合，旅游还与特色产业、体育、艺术、康养、研学、养老等融合，“旅游＋”的范围不断拓展。在过去，本地人有兴致的时候偶尔会到附近景区逛一天。现在，则变成了部分人周末经常到附近特色小镇或景区住一两晚，吃住娱购一条龙。休闲度假常态化，关键在于其内容丰富特色突出，不仅年轻人可以参与，老人小孩也要参与进来，参与度和娱乐性高，幸福指数相应就高。

　　文旅业是人民群众喜闻乐见、参与度高的幸福产业。只有常做常新，以“新脸谱”带动新消费，才有利于推动文旅经济转型和高质量发展。

(责编：赵超、陈键)

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