人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中海油“回A”传递积极信号

周 琳
2021年09月28日08:17 | 来源：经济日报
小字号
原标题：中海油“回A”传递积极信号

　　9月26日，作为“三桶油”之一的中国海洋石油有限公司发布公告称，公司拟申请A股发行上市，募集资金不超过350亿元。这意味着继中国石油、中国石化之后，“三桶油”将齐聚A股市场。

　　对于中海油自身而言，其之所以启动“回A”计划，一方面说明A股近年来的吸引力不断增强，投融资环境不断优化；另一方面也说明中海油有意愿通过A股的直接融资完善资本架构，“回A”将有助于中海油提升公司企业形象，更好满足公司资本支出的需求、拓宽融资渠道、改善公司的资本结构、维持其国际发展战略。

　　对于同样有“回A”意向的红筹企业而言，中国证监会近日出台的《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，将试点企业范围进一步扩大，明确具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点，不受部分行业限制。这为中海油等红筹企业顺利“回A”提供了政策支持、扫清了制度障碍，反映出我国资本市场的包容性进一步增强，也是资本市场服务国家战略的题中应有之义。支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，有利于我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，有利于为投资者提供新标的，也有利于推动经济高质量发展。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
习近平主席中关村论坛致贺引发热烈反响：加强科技开放合作 提振企业发展信心
　　9月24日，2021中关村论坛开幕式在北京举行，国家主席习近平向论坛视频致贺。 习近平主席指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。…
世界互联网大会聚焦数据治理 呼吁共建全球性机制
　　人民网乌镇9月27日电 （记者韩琳佳、许维娜）“数字经济、数字政府还是数字社会建设，贯穿其中的核心概念就是‘数据治理’。”在26日举办的世界互联网大会·网络数据治理论坛上，中国网络空间安全协会理事长王秀军如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部