周 琳

原标题：中海油“回A”传递积极信号

9月26日，作为“三桶油”之一的中国海洋石油有限公司发布公告称，公司拟申请A股发行上市，募集资金不超过350亿元。这意味着继中国石油、中国石化之后，“三桶油”将齐聚A股市场。

对于中海油自身而言，其之所以启动“回A”计划，一方面说明A股近年来的吸引力不断增强，投融资环境不断优化；另一方面也说明中海油有意愿通过A股的直接融资完善资本架构，“回A”将有助于中海油提升公司企业形象，更好满足公司资本支出的需求、拓宽融资渠道、改善公司的资本结构、维持其国际发展战略。

对于同样有“回A”意向的红筹企业而言，中国证监会近日出台的《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，将试点企业范围进一步扩大，明确具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点，不受部分行业限制。这为中海油等红筹企业顺利“回A”提供了政策支持、扫清了制度障碍，反映出我国资本市场的包容性进一步增强，也是资本市场服务国家战略的题中应有之义。支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，有利于我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，有利于为投资者提供新标的，也有利于推动经济高质量发展。

(责编：赵超、陈键)