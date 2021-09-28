原标题：不转型就出局？传统企业数字化转型如何落地

在当下，伴随人工智能、云计算、大数据、物联网等技术创新，IT运维从传统运维流程化管理逐步向智能化演进。如今智能运维已积累了丰富的理论研究与实践经验，并被广泛应用于多个领域。然而，由于智能运维在实际落地过程中缺乏统一认知和框架指导，致使各行各业的智能运维发展千差万别。

为促进智能运维行业进一步发展，帮助更多企业应用智能运维实现数字化转型，云智慧日前发布智能运维分级成熟度模型，并详细介绍了该模型的内容与应用价值，以及智能运维行业的发展现状与未来趋势。

据介绍，该智能运维分级成熟度模型在智能运维国家标准编制组指导下，同时参考了ITSS运维服务能力成熟度模型与Gartner关于AIOps市场指南的基础上提炼而成。

这一模型将智能运维演进路线从Level0到Level5分为6个阶段，分别从业务用户体验、运维组织管理、流程管理、工具应用、数据管理和应用平均故障恢复时间等几个维度，描述了每个阶段的运维管理特征，同时为每个阶段的演进提供了相应的关键提升手段。

“突如其来的疫情让数字经济成为全球的增长引擎，也让各行各业对智能运维有了更多认识。”云智慧总裁刘洪涛表示，面对日新月异的IT系统架构和业务需求，国内智能运维成熟度水平相对较低的情况下，如何将新技术与管理方法论结合，对数据进行有效治理，提升生产与运营效率，充分发挥智能运维的效能，提升生产与运营效率，成为各行业在数字化转型发展中亟待解决的问题。

中国电子技术标准化研究院软件中心IT服务室主任、智能运维国家标准编制组核心成员郭鑫伟表示，在“十四五”规划大力推进企业数字化转型的背景下，随之蓬勃发展的智能运维领域，亟需集合各界力量形成体系化指导框架和规范，来填补国内智能运维领域一些方法论的空白。推出具有中国特色的智能运维分级成熟度模型，可以指引企业建设符合自身发展的智能运维系统来实践数字化转型，从而推动国内智能运维领域迈入更高的发展水平。

(责编：赵竹青、陈键)