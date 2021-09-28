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供地流拍反映房企之困

黄晓芳
2021年09月28日08:18 | 来源：经济日报
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原标题：供地流拍反映房企之困

　　9月26日，杭州市第二次集中供地的10宗竞品质地块全部流拍。前两天，广州24宗集中供地也有8宗流拍。一夜之间，土地市场似乎已是冰火两重天。今年第一次土地集中供应时，这两个城市地块可都热得很，当时还有一个共同的特点：竞拍激烈、溢价率高，不少企业为提高成功率，还换“马甲”抢地。

　　原本热抢的土地出现流拍，在一定程度上折射了现在房地产企业发展之困。第二次集中供地为稳定地价，各地纷纷给竞拍政策打上“补丁”。以杭州为例，几个关键之处都直击房企痛点。

　　一是拿地资金审查，规定相当细致，不仅要求竞得人股东不得违规对其提供借款等融资便利，还要求竞得人不得直接或间接使用金融机构各类融资资金，不可使用上下游企业借款或预付款，不得用其他自然人、法人等借款等。

　　这一招，相当于把大部分房地产企业拦住了。前些年，房企靠高负债运营，拿地资金也多是曲线得来，现在政策趋紧，也就不敢也没有钱大举拿地了。

　　二是购地资格审查又细又严，要求竞买人要有房地产开发企业资质，且持有1年以上。这就把很多突击注册公司抢地的企业拒之门外了。

　　此外，这些地块都要求实行现房销售，通过竣工备案等手续并通过政府的履约监管核验才可销售，这无疑把房地产企业的开发周期拉长，使得快进快出的房地产企业原有运作模式难以为继。

(责编：赵超、陈键)

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