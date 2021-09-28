乔金亮

原标题：稳妥应对猪周期下半场

猪肉在肉类消费中比重大、价格对CPI走势的影响大。应对猪周期下半场，应以预警为主、调控兜底。要全面提升产业素质，向下游延伸产业链，布局生猪养殖、屠宰、加工、销售一体化发展。保持用地、环评、金融等长效性支持政策的稳定性，避免养猪场户过度淘汰母猪，损害基础产能。

近来，关于猪肉的新闻颇多。据报道，四川有农户卖一头猪亏损七八百元，当地已启动省级5000吨冻猪肉储备收储。有关部门表示，第二轮中央储备冻猪肉收储即将启动，持续时间更长、规模更大。据农业农村部数据，9月份第3周，全国活猪平均每公斤价格13.45元，同比跌63.4%；全国猪肉平均价格23.25元/公斤，同比跌58.2%。在本轮猪周期的下半场，有必要冷静分析如何更好应对。

当前生猪产能已完全恢复，猪肉供应出现过剩苗头，但生猪生产仍在惯性增长，以至进入传统消费旺季价格仍在下跌。2月至8月，规模猪场新生仔猪数月均增速为2.5%，按生产周期计算，今年9月至明年2月的生猪出栏量还将持续增长。

猪肉生产和价格波动受到全社会高度关注，是因为猪肉供应弹性大，需求弹性小，同时在肉类消费中比重大、价格对CPI走势的影响大。生猪供应量多一点或少一点，对应的价格波动幅度很明显。当前，年出栏500头以下的中小养殖户仍占养猪场户数量的99%以上。按照户均出栏20头计算，每户多养或少养一头，供给就会波动约5%。而据测算，供应每波动1%，价格就波动约7%。加之，生猪生长周期长，一旦波动趋势确立，中途较难改变。可见，猪肉价格涨落天然具有放大效应。

应对猪周期下半场，要以预警为主、调控兜底。有关部门已明确生猪稳产保供的目标是全国猪肉年产量稳定在5500万吨左右。近几轮猪周期表明，生猪保供要靠稳固的基础产能来说话。能繁母猪是猪肉供应的“总开关”，只要能繁母猪存栏量变动保持在合理区间，仔猪生产就有保障，猪肉供应就能大体稳定。有必要根据能繁母猪存栏的不同情形，划分绿色、黄色和红色3个调控区域，明确相应措施。8月，全国能繁母猪存栏量接近正常保有量的110%，相应调控措施正在启动。

应对猪周期下半场，要全面提升产业素质。在生猪全产业链中，养殖环节长期处于弱势地位，风险最大。不同于贩运和加工环节的市场风险，养殖环节还要承担成本刚性上涨、动物疫病风险。最终是，养猪户在肉价下跌时毛猪售价跌幅更大，而在肉价上涨时毛猪售价涨幅则偏小。因此，越是在行情低迷时，养猪业越要重视猪场管理，注重疫病防控。当前，养猪场户应选择放慢生产节奏，优化母猪存栏，淘汰低产母猪，增加中高端猪肉产品的比重。与此同时，向下游延伸产业链，布局生猪养殖、屠宰、加工、销售一体化发展。

应对猪周期下半场，要保持长效性支持政策的稳定。全球主要养猪国普遍存在猪周期，这是市场规律对养猪业进行资源配置的表现，但周期频率、剧烈程度、应对方式各有不同。对我国来说，可以拉长周期、缓和峰谷，尽量避免生产大起大落、价格大涨大跌。生猪规模养殖比已从2017年的46.9%提高到2020年的57.1%，多部门突破性地解决了行业多年的土地、环保、资金等痛点。然而，越是在养猪场户困难的时候，越要保持用地、环评、金融等长效性支持政策的稳定性，避免养猪场户过度淘汰母猪，损害基础产能。

(责编：赵超、陈键)