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5G无人驾驶车跑出文旅文创“新速度”

2021年09月28日08:19 | 来源：中国网
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原标题：5G无人驾驶车跑出文旅文创“新速度”

日前，两台娇憨可人、涂装生动的“无人驾驶车”在龙门景区跑了起来，带领体验者尝“鲜”一场奇妙的古今穿越之旅，领略了景区传统画卷与数字科技完美结合的新景色。体验者纷纷赞叹，原来传统文化景区也可以这样“潮”。

今年7月，洛阳龙门文创院和中国联通文创院同时挂牌成立，开始启动无人驾驶车项目。9月24日，无人驾驶车在龙门园区开始试跑，实现了5G技术在景区的应用落地。9月30日，5G无人驾驶车正式投入试运营。

当今，随着5G网络应用的深入发展，将由流量运营转向内容运营。龙门园区将“5G龙门”定位为以项目应用建设为目标，完成了核心区域5G信号全覆盖，满足了大带宽、海量连接、超低时延的5G特性，朝着智能化、应用化、商业化、运营化的方向发展。

此次无人驾驶车落地龙门，是当地数字化转型的一次积极行动和新的实践。为龙门园区强化市场运营、加快产业发展提供了新方向和实施样板。

据介绍，该项目无人驾驶车采用联通自研的L4自动驾驶功能水平的无人驾驶车，整车载客12人。具备国内先进的5G通信技术+深度学习的视觉识别感知技术+新一代激光雷达感知技术+激光/视觉SLAM技术。

当前，龙门园区正在以创新驱动为引领，着力现代化旅游强区建设，积极谋划“四区一核两山一环”发展布局，按照前瞻30年、谋划15年，做实近5年的工作目标，奋力打造世界级文化旅游度假区、国际文明互鉴区、文化和旅游深度融合示范区、新发展格局引领区。

(责编：赵竹青、陈键)

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