马春阳

原标题：黄金饰品销售强势复苏

“金九银十”是传统的黄金市场销售旺季。国庆将至，记者走访多家黄金珠宝商店发现，前来咨询、购买黄金的顾客依然较多，特别是黄金饰品吸引了大量的消费者，其中不乏年轻消费者。店内的销售人员对记者表示，在刚刚过去的中秋假期，消费者明显增多，预计接下来的国庆假期依然会维持较大的客流量，黄金饰品为近期消费者购买最多的产品。

业内人士表示，近年来，我国消费者对黄金饰品的需求持续提升，金饰市场不断升温，随着产品创新设计能力的不断增强，年轻消费者正成为金饰市场的重要增量。

今年以来，珠宝首饰行业复苏明显，国家统计局公布的数据显示，2021年1月至8月，金银珠宝类零售总额达到1980亿元，同比增长45%。世界黄金协会数据也显示，今年上半年，中国金饰需求增长强劲。继6年来最亮眼的第一季度之后，中国金饰消费量在2021年第二季度趋于稳定，上半年金饰总需求达到338吨，同比增长122%，与新冠肺炎疫情前水平相当。

受益于黄金珠宝消费的强势复苏，A股珠宝首饰行业上市公司上半年大多数业绩表现出色，实现营收、利润双增。

例如，周大生2021年半年报显示，公司2021年1月至6月实现营业收入27.89亿元，同比增长66.67%，归属于上市公司股东的净利润为6.10亿元，同比增长84.52%；老凤祥营收达315.90亿元，同比增长19.27%，归母净利润同比增长40.63%。

此外，继中国黄金在上半年成功登陆A股，9月9日，有着“京城黄金第一家”之称的北京菜市口百货股份有限公司正式在上交所主板上市交易，其招股说明书显示，近八成募集资金将用于营销网络建设项目，在华北地区和国内重点城市开设19家黄金珠宝首饰直营门店，可见其对未来黄金饰品零售市场信心满满。

为何上半年黄金饰品需求显著增长？世界黄金协会发布的《2021中国黄金珠宝零售终端趋势洞察》报告（以下简称“报告”）认为，中国经济强劲复苏是上半年金饰市场同比回暖的主要动力。新冠肺炎疫情得到有效遏制、中国出台了多项支持性政策，加之上半年中国全国居民人均可支配收入同比实际增长12%，消费者对于包含金饰在内的可选消费品的支出随之增加。

报告还认为，国内金价变动也是驱动金饰需求变化的重要因素。首先，金饰与其他消费品类似，其需求与同期金价呈负相关。尽管二季度金饰需求受季节性因素和金价环比小幅上涨的影响表现相对疲弱，但上半年的金饰消费表现良好，这是由于第一季度金价下跌8.5%，推动当季的金饰需求大增。

(责编：赵超、陈键)