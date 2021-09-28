郭子源

原标题：养老理财来了，你我如何选择

今年以来，兴业银行台州分行在当地监管部门指导下，致力发展普惠型养老金融。目前，该行已服务中老年核心客户超2万人。图为该行工作人员（左一）向银发客户赠送福袋。

李 菁摄（中经视觉）

近日，社会期待已久的“养老理财产品试点”正式开启。中国银保监会对外发布《关于开展养老理财产品试点的通知》（以下简称《通知》），选择“四地四家机构”，即工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛开展养老理财产品试点。

其中，招银理财养老理财产品即将在深圳首发。“招银理财将在监管的指导下，进一步完善、丰富养老理财产品，为推动我国养老保障体系建设贡献力量。”招银理财首席产品官郑福湘说。

那么，此次开启“养老理财产品试点”有何意义？究竟什么是“养老理财产品”？你我又将如何选择？

推动“第三支柱”养老

随着我国人口老龄化程度进一步加深，现有养老保障体系的不平衡问题也愈发凸显，集中表现为“第三支柱”作用尚未充分发挥，“第三支柱”养老金融产品供给不足。

当前，我国老年人口比例上升较快，老龄化已成为今后一段时期我国的基本国情。根据第七次全国人口普查数据，60岁及以上人口占比已达18.70%，与2010年相比上升5.44个百分点，其中65岁及以上人口占比为13.50%。

“20世纪90年代以来，我国已经开始探索建立现代化的多支柱养老保障体系，目前已初步建立起‘三支柱’养老保障体系。”郑福湘说，即以基本养老保障为代表的“第一支柱”、以职业养老保障为代表的“第二支柱”和以个人养老保障为代表的“第三支柱”。

然而与国际发达市场的成熟养老保障体系相比，我国养老保障体系仍面临一些问题与挑战。为此，“十四五”规划纲要明确提出，要实现基本养老保险全国统筹，发展多层次、多支柱养老保险体系。

“我们实现基本养老保险全国统筹已具备了较好基础，但是，以企业年金、职业年金为补充的‘第二支柱’，以及以个人储蓄性养老保险和商业养老保险为补充的‘第三支柱’仍发展不均衡。”招商银行养老金金融部总经理王兴海说。

王兴海表示，当前我国企业年金覆盖面偏小，即便把正在全面启动的机关事业单位职业年金算进来，“第二支柱”已覆盖的人群总数也不超过7000万人，远未达到缓解基本养老保险压力的预期作用。

正因为“第二支柱”“第三支柱”不足，我国居民仍倾向于“买房养老”。“但是，以房地产为财富主体的模式并不能有效应对人口老龄化，我国居民需要在财富结构、养老金储备等方面做出进一步调整。”泰康资产管理有限责任公司养老金理财业务部负责人阎大鹏说。

“养老理财”有何不同

由此可见，推进“第三支柱”养老保障体系建设意义重大且势在必行。此次养老理财产品试点正是丰富“第三支柱”养老金融产品供给的重要尝试之一。

“开展养老理财产品试点，是银行业、保险业坚持以人民为中心的发展思想，深化金融供给侧结构性改革，稳步推进养老金融改革发展的重要举措。”银保监会相关负责人说。

具体来看，试点期限为一年；在试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

为了确保试点工作稳妥、有序开展，《通知》要求四家试点机构做好产品设计、风险管理、销售管理、信息披露和投资者保护等工作，严格按照理财业务的现有制度和养老理财产品的试点要求，确保相关业务审慎合规，守住风险底线，保障养老理财产品稳健运行。

同时，要坚持正本清源，持续清理名不符实的“养老”字样理财产品，维护养老金融市场良好秩序。

“养老理财产品有三大特点。”银保监会上述负责人说，一是要符合长期养老需求，二是要符合生命周期特点，三是要采用稳健的资产配置策略，其目的是拓宽居民的财产性收入渠道。

郑福湘表示，养老理财产品投资策略稳健、风控管理审慎、功能设计精细，针对不同年龄阶段、不同风险收益偏好的投资者做出差异化的投资安排，有助于投资者“早筹划、早布局”，相信养老理财产品将成为我国养老保障“第三支柱”的重要组成部分。

基于以上特点，养老理财产品的投资期限也较长，主要投资方向是符合国家战略和产业政策的相关领域。

“一方面，这有助于培育投资者形成‘长期投资长期收益、价值投资创造价值、审慎投资合理回报’理念，满足人民群众多样化养老需求。”银行业理财登记托管中心相关负责人说，另一方面，这也有助于为社会经济发展的长期融资需求提供长期稳定的投资资金。

投资者需要“三注意”

相较于已有的商业养老保险产品，为何此次要选择商业银行理财子公司来拓展养老投资渠道？

“与其他金融机构相比，银行理财参与养老金投资具有先天优势。”郑福湘表示，第一，银行服务的个人客户广泛，能够有效拓宽养老产品的覆盖面；第二，经过多年实践，银行理财团队具备宏观经济研判以及大类资产配置能力，能够为养老产品带来长期稳健的收益。

“下一步，银保监会及试点地区银保监局将加强对养老理财产品试点工作的监督管理，及时对试点工作进行评估和经验总结，为推动理财公司更深入地服务多层次、多支柱养老保险体系建设，促进全体人民共同富裕创造良好条件。”银保监会上述负责人说。

那么接下来，投资者应如何根据自身实际情况选择适合自己的养老理财产品？多位业内人士介绍，需重点考虑三大因素。

一是要考虑自身养老需求，判断是否需要进行长期养老投资；二是要考虑自身的资金情况，选择适合自己的投资方式；三是要结合自身风险偏好关注养老理财产品的风险收益特征，选择风险情况相匹配的养老理财产品。

值得注意的是，投资者还需高度警惕“假”产品。“养老理财产品在产品名称及销售文件中均有显著的‘养老理财产品’字样作为标识，投资者可以通过试点机构网点、网上银行、手机银行APP查阅养老理财产品的详细信息，也可以通过中国理财网进行查询和比较。”银行业理财登记托管中心上述负责人说，中国理财网是银保监会指定的全国银行业理财产品信息查询网站，为投资者提供理财产品真伪鉴别、理财产品信息查询、理财课堂等内容。

(责编：赵超、陈键)