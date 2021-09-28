原标题：重磅：华夏理财发布国内首只专项投资北交所拟上市企业接力基金

9月27日，华夏理财有限责任公司（以下简称：华夏理财）总裁苑志宏在“2021中关村论坛”发布“北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金”。

据了解，该基金是国内首只专项投资于北交所拟上市企业的接力基金，将全力服务北京国际科创中心建设，接力政府引导基金，助力科技成果落地转化，扶持创新型中小企业发展。

该基金由华夏银行与北京市科委统筹谋划，由华夏理财与首都科技发展集团共同创设。据华夏银行相关负责人介绍，银行始终坚持“北京的银行”的定位，致力于服务实体经济，先后为1500余家中关村企业提供超过1000亿元的融资支持。华夏理财是华夏银行的全资子公司，始终坚持“北京的理财子公司”的定位，积极响应北京“四个中心”发展规划，率先参与北京国际科创中心建设。

首都科技发展集团是北京市科委出资的“前孵化”创新服务集团，专注于科技成果转化，是构建北京国际科创中心的重要力量。基金由北京首都科技发展集团投资管理有限公司担任GP管理人，华夏理财通过发行私募股权类理财产品募集资金认购全部LP份额，目标募集规模为100亿元，专项投资于北交所拟上市企业。

该基金将首都科技发展集团的科创项目资源优势与华夏理财的产品管理优势、华夏银行的客户渠道优势相结合，吸引更多的社会资本参与科创投资领域，为创新型中小企业带来更多发展机会，为北京国际科创中心建设提供有力支持。

(责编：董童、李源)