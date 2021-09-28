原标题：“乡村小脑”助河道保洁 探索数字水资源管理

河道实地查看，清理方案制定，调动各党支部力量，开展河面漂浮物打捞，对河道沿岸的历史垃圾进行清理和清运……近日，浙江建德市大洋镇以“水清、岸绿、景美”为整治目标，组织各行政村、居委会积极开展河道保洁，着力改善辖区流域生态环境，不断提高村民的幸福感和满意度。

卯足干劲对省级河道兰江大洋段、县级河道里黄溪、南山溪、大溪、三河溪开展河道清理保洁工作。经过努力，河道及沿岸垃圾基本清理干净，河道整体面貌焕然一新。活动中，进一步强化了爱护环境的意识，从自身做起，动员更多身边人参与到爱护河流、保护环境的行动中来，通过此项行动，增强民众爱护环境、保护水源的良好意识。

据介绍，下一步，该镇将持续创新长态化管理机制，对辖区内山水林田河湖管理纳入数字化平台。并结合“乡村小脑”数字化平台，将水面保洁、雨污水排口管理、智慧管网、水域状态等纳入管理平台，形成全天候监管，时时动态掌握，争取治理主动，使水环境综合治理工作常态化，全面助推水资源保护。（刘建平）

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