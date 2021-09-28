安蓓、邹多为、何欣荣、魏玉坤

原标题：这里始终是投资的沃土

最新数据显示，今年1至8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%。

记者近日调研采访多家外资企业和国际机构发现，在中国经济持续稳定复苏、新发展格局加快构建的背景下，跨国资本投资中国热情不减，这里始终是吸引全球投资的沃土。

稳定性：中国经济社会发展持续向好

9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京召开。153个国家和地区参展参会，1万余家企业亮相，据初步统计，已达成各类成果1672个。

还有不到20天，第130届广交会将首次在线上线下融合举办。其中，线下有7500家企业参展，包括2200多家品牌企业。

上海，一个多月后，第四届中国国际进口博览会将如约而至。目前签约参展的世界500强和行业龙头企业数量已超过上届，回头率超80%。

一个个国际展会如期举办或抓紧筹备，跨国企业、国际机构踊跃参与。积极统筹疫情防控和经济社会发展的中国，以其自身持续向好的稳定性吸引全球投资者的目光。

今年上半年，中国经济同比增长12.7%，两年平均增长5.3%。继去年成为全球唯一实现正增长的主要经济体后，经济增速继续处于全球领先水平。

今年，欧莱雅将位于上海的中国区总部“升级”为北亚区总部。2020年，欧莱雅在中国市场的销售额同比增长27%。“中国已成为欧莱雅集团重要的增长引擎。”欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞说。

对很多跨国公司来说，中国已成为其全球利润增长的“主引擎”。今年1至7月，规模以上外资工业企业营业收入、利润总额同比分别增长21.6%、46%，明显好于疫情发生前的2019年同期水平。

中国欧盟商会发布的2021年商业信心调查显示，60%受访企业计划于2021年扩大在华业务。中国美国商会调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个和3个百分点。

近日多家国际机构继续看好中国经济。亚洲开发银行、经济合作与发展组织维持今年中国经济将同比增长8.1%和8.5%的预测。世界银行、国际货币基金组织、联合国贸易和发展会议也依然认可中国经济助力世界经济复苏的“引擎作用”。

经济持续恢复增长，清晰的规划蓝图和发展目标，一个发展前景稳定向好的中国，让全球企业和投资者用实际行动投下“信任票”。

1985年进入中国市场以来，英特尔分享了中国经济发展、社会转型带来的巨大机遇。“完善的基础设施、完整的产业链、大批技能成熟的产业人才，政府对创新的大力扶持，中国消费者对新技术、新产品、新服务的热情，进一步增强了我们在中国发展的信心。”英特尔公司全球副总裁、中国区总裁杨旭说。

确定性：超大规模国内市场加快成长

去淮海路逛施华洛世奇全球旗舰店，在普德赋的沉浸式剧场享受戏剧冲突……正在建设国际消费中心城市的上海，1至7月实际使用外资143.18亿美元，同比增长18.8%。

不仅有持续增长的投资金额，还有更高能级的总部经济、更多的创新业态。上半年上海新设各类首店513家，同比增长60.3%；北京共有434家首店落户，数量是2020年的两倍多……

14亿多人口、超4亿中等收入群体，一个潜力巨大、持续升级的超大规模市场，是中国吸引外资的硬实力；坚定不移推进高质量发展、加快构建新发展格局，持续深化改革开放的中国，正为全球投资者提供越来越多的发展机会。

外商投资结构凸显高质量发展趋势。今年前8个月，服务业实际使用外资金额同比增长25.8%，高技术产业实际使用外资金额增长30.2%。

“十四五”中国重点发展的领域有哪些？中国经济发展动能的转换路线是什么？外资高技术企业如何参与新兴产业发展？碳达峰碳中和将带来哪些市场机遇？……近期，国家发展改革委国际合作中心针对跨国企业的调查问卷，折射了外资对中国市场的关注方向。

在西门子中国董事长肖松看来，中国推出“十四五”规划和构建新发展格局，蕴藏巨大发展潜力。“西门子如何融入中国发展大势？最重要的是把创新速度提起来。”他说。

可预期性：改革开放持续深化

7月底，上海自贸区外高桥保税区，全球营运商领导小组工作会议在此举行。

2020年底，上海自贸区全球营运商计划在浦东外高桥正式启动，来自英国、德国、日本等11个国家和地区的41家企业首批签约。上海自贸区保税区管理局组织政府专班，进行“一企一策”的深度互动和对接服务。维兰德金属（上海）有限公司负责人高桂花说，专班帮助打通了跨境离岸付汇业务，维兰德更有信心在全球市场大展拳脚。

从拼投资、拼优惠政策到拼服务、拼营商环境，各地方政府招商引资的观念发生深刻转变。

“十四五”规划、长三角一体化、东北振兴、碳达峰碳中和……今年4月以来，数百家外企参加了国家发展改革委在北京、上海、苏州、长春等地举行的多场美在华跨国企业高层圆桌会及中欧合作伙伴对话活动。“我们一直希望多一些这样的场合，能够更直接地获取第一手信息，帮助我们更好地把中国市场的情况向总部管理层沟通，也把公司发展的考虑和诉求向中国政府部门传递。”戴尔全球副总裁周兵说。

《优化营商环境条例》、外商投资法及实施条例加快落地，依法保护产权等企业各项合法权益，不断深化“放管服”改革，持续优化法治化、国际化、便利化的营商环境，给包括跨国公司在内的市场主体，带来稳定预期。

营商环境不断优化的背后，是中国自身改革开放的不断加压。经证监会备案，摩根大通证券（中国）将成为国内首家外资全资控股的证券公司；富达基金管理（中国）有限公司获核准设立，成为继贝莱德后中国第二家外资独资公募基金管理公司。

今年，我国外商投资准入负面清单将在连续四年缩减的基础上，进一步缩减。

推进高标准市场体系建设，修订印发2021年版市场准入负面清单，全面推进“证照分离”改革，制定强化竞争政策实施的意见，推动出台自贸试验区贸易投资便利化改革创新政策措施、稳步推进中国特色自由贸易港建设……

中国以实际行动告诉世界：在坚定不移推进改革开放、构建新发展格局的进程中，中国将为全球投资者提供广阔的创新合作空间，共享高质量发展红利。

(责编：赵超、陈键)