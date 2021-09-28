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全国铁路将实行新的列车运行图

樊曦
2021年09月28日08:30 | 来源：新华社
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原标题：全国铁路将实行新的列车运行图

　　记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图，客货运输服务将更加便利高效。

　　国铁集团运输部负责人表示，此次调图，铁路部门将利用朝凌高铁开通后形成的北京至大连高铁新路径，优化进出关旅客列车开行及北京枢纽客运站分工，增开北京、北京朝阳至大连北动车组列车日常线9对、高峰线1对，北京朝阳至大连北最快运行时间压缩至3小时51分。持续推进客运提质计划，做好静音车厢、候补购票、便捷换乘等服务，将计次票、定期票扩展至京张高铁、京雄城际、京沈高铁等16条高铁线路。

　　与此同时，铁路部门将加大货物列车开行力度，保障国民经济平稳运行。针对四季度货运需求旺盛的情况，实施“以货补客”策略，充分利用高铁成网运营后释放的普速铁路货运能力，增开跨铁路局集团公司货物班列，调图后全国铁路每日开行货物列车21000余列。优化中欧班列开行方案，日均铺画通达欧洲23个国家174个城市的中欧班列运行线78条，较现图增加5条。

　　该负责人介绍，根据铁路建设进度，年底前，张家界至吉首至怀化高铁、牡丹江至佳木斯高铁等多条新线将陆续开通运营，我国铁路网进一步完善，部分城市将结束不通铁路的历史。

(责编：赵超、陈键)

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