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台湾

1至8月接大陆订单金额同比增长35.3%

2021年09月28日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社台北电  （记者陈键兴）台湾当局经济事务主管部门近日发布最新统计显示，今年8月台湾接大陆（含香港，下同）订单金额达149.3亿美元，环比增加3.7%，同比增加15.9%；1至8月累计金额达1118.6亿美元，同比增长35.3%，在全部外销订单中占比达26.7%，仅次于美国的29.3%。

据统计，8月台湾外销订单金额为535亿美元，环比减少3.2%，同比增加17.6%；1至8月外销订单金额4187.3亿美元，同比增加33.5%。订单涉及的主要货品类别包括：电子产品、资讯通信产品、光学器材、基本金属制品、机械产品、塑橡胶制品、化学品等。

8月台湾接大陆订单中，电子产品占比为45.9%，光学器材占比为13%，资讯通信产品占比为9.5%。

(责编：罗知之、陈键)

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