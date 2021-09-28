常纪文

习近平总书记强调：“要坚持不懈推动绿色低碳发展，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。”“十四五”规划和2035年远景目标纲要也把“推动绿色发展”“建设美丽中国”作为明确要求。即日起，本版推出系列文章，与读者共同探讨“十四五”时期如何更好推动生态文明建设、促进发展方式绿色转型。

——编 者

在深入打好污染防治攻坚战、持续改善环境质量的同时，更加注重把绿色低碳融入经济社会发展的各个方面，形成推动经济社会发展全面绿色转型的强大合力

不久前，习近平总书记在陕西榆林考察时强调：“要深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念，把生态治理和发展特色产业有机结合起来，走出一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路。”这为我们坚持绿色发展指明了方向。“十四五”时期推动绿色发展、建设美丽中国，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的一个重大任务，也是满足人民日益增长的优美生态环境需要的必然要求。

党的十八大以来，在习近平生态文明思想的指引下，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，我国生态文明建设迈上新台阶，绿色发展成为全社会共识。“十四五”时期，推动绿色发展将由以环境污染防治和自然生态保护为主的阶段，逐步进入环境污染防治、自然生态保护和经济社会低碳发展协同开展的时期，既要深入打好污染防治攻坚战，为2035年美丽中国的基本实现和本世纪中叶建成美丽中国开好头，也要推动经济社会发展全面绿色转型，为如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和打下坚实基础。

推动绿色发展、建设美丽中国，我们既迎来历史机遇，也面临巨大挑战。就机遇而言，生态文明顶层设计和制度体系不断完善，为推动绿色发展提供了制度保障；产业结构得到调整，产业布局更加科学，为推动绿色发展提供了充分的经济和技术支撑；形成了庞大的环保产业集群，具有巨大的产品和服务消费潜力，为推进绿色低碳循环发展奠定了市场基础和发展空间。同时也要看到，我国人口规模大，发展任务重，仍然处于生态文明建设的关键期和攻坚期。在这一背景下，就需要在深入打好污染防治攻坚战、持续改善环境质量的同时，更加注重把绿色低碳融入经济社会发展的各个方面，形成推动经济社会发展全面绿色转型的强大合力。

“十四五”时期是我国生态环境保护多重目标的协同实施期，需要把握主要矛盾、抓住工作重点。在发展理念上，以新发展理念为指导，在构建新发展格局的过程中进一步优化产业结构，提升区域和国家绿色、低碳和循环发展的综合竞争力；在制度层面上，形成现代环境治理体系，提升环境治理能力，努力实现生态环境治理体系和治理能力的现代化；在具体领域上，大力推进垃圾分类、改水改厕、污水治理、乡村环境整治、固废综合利用等生态环保基础性工作，补齐城市更新、乡村振兴和产业提质增效的短板，降低环境污染物和温室气体的排放总量与强度；在实现绿色低碳上，锚定如期实现碳达峰、碳中和目标，采取更加有力的政策和措施，为各地开发新能源、调整产业结构、革新产业技术、开展建筑节能、发展低碳交通、促进社会生活低碳化转型指明方向。以主要矛盾、主攻方向为牵引，就能达到“四两拨千斤”的治理效果。

“十四五”时期，美丽中国建设和绿色发展的总体目标已经明确。展望未来，应以问题为导向，充分把握历史机遇，稳中求进、久久为功，有序解决各方面的困难和问题，把绿色低碳融入发展的各个方面、各个环节，就能让绿水青山的底色更亮、让金山银山的成色更足，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

（作者为国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、研究员）

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)