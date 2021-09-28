新华社北京9月27日电 国务院日前印发《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》（以下分别简称妇女纲要和儿童纲要）。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视妇女儿童和家庭工作，妇女儿童事业取得了历史性新成就。制定实施两个纲要，对于深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，促进我国妇女儿童事业在新时代实现更高质量发展具有十分重要的意义。

两个纲要深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持走中国特色社会主义妇女儿童发展道路，规划部署了未来十年妇女儿童发展的目标任务。

妇女纲要提出，到2030年，男女平等基本国策得到深入贯彻落实，促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善；妇女平等享有全方位全生命周期健康服务，健康水平持续提升；妇女平等享有受教育权利，素质能力持续提高；妇女平等享有经济权益，经济地位稳步提升；妇女平等享有政治权利，参与国家和经济文化社会事务管理的水平逐步提高；妇女平等享有多层次可持续的社会保障，待遇水平稳步提高；支持家庭发展的法规政策体系更加完善，社会主义家庭文明新风尚广泛弘扬；男女平等理念更加深入人心，妇女发展环境更为优化；法治体系更加健全，妇女合法权益得到切实保障；妇女的获得感、幸福感、安全感显著提升。围绕健康、教育、经济、参与决策和管理、社会保障、家庭建设、环境、法律8个领域，妇女纲要提出75项主要目标和93项策略措施。

儿童纲要提出，到2030年，保障儿童权利的法律法规政策体系更加健全，促进儿童发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间的儿童发展差距明显缩小；儿童享有更加均等和可及的基本公共服务，享有更加普惠和优越的福利保障，享有更加和谐友好的家庭和社会环境；儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等领域的权利进一步实现，思想道德素养和全面发展水平显著提升，获得感、幸福感、安全感明显增强。围绕健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护7个领域，儿童纲要提出70项主要目标和89项策略措施。

两个纲要从完善实施工作机制、健全目标管理责任制、加强监测评估等方面提出组织实施要求。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)