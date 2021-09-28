人民网北京9月28日电 （记者王连香）据公安部交通管理局消息，国庆长假即将来临，旅游出行、货运物流、探亲访友等需求旺盛，假期迎来大客流、大车流、大物流，交通安全风险突出。近日，公安部交通管理局研判分析了今年国庆假期交通安全形势风险，并发出交通安全预警提示。

国庆长假即将来临，旅游出行、货运物流、探亲访友等需求旺盛。人民网记者 王连香摄

据公安部交通管理局研判，今年国庆假期道路交通将面临以下情况：

一是自驾出行剧增，旅游安全风险突出。受国庆假期时间长、金秋适宜出游等因素影响，群众国庆长假出行意愿强烈，加之国庆假期高速公路小客车免费通行，私家车自驾出行需求明显提升，重点地区、重点景区、重点路段通行压力巨大。

二是潮汐式交通流明显，假期首日风险突出。受晚高峰和提前出行影响，预计9月30日15时起流量逐渐增长，10月1日9时至12时将出现出行高峰，返程时间相对分散，10月5日起将陆续出现返程小高峰。

三是农村地区群众出行集中，交通安全风险突出。国庆假期正值秋收秋种农忙时节，农村集体务农务工出行集中，轻型货车、拖拉机、三轮汽车违法载人、面包车违法超员多发。尤其是中小学生放假回家和节后返校交通安全问题，务必引起高度重视。

四是客货运输交织叠加，货车违法肇事风险突出。预计国庆假期全国高速公路日均流量4500万辆左右，较日常增长约40%，较2019年增长约12%，长途客车、旅游客车运输繁忙，货运亦不停歇，公路客货车辆混行，“三超一疲劳”等违法肇事风险突出。

五是部分地区雨雾天气较多，恶劣天气风险突出。今年汛期延后，极端天气多发频发。据中央气象台预测，西北地区东部、黄淮、江淮、华南沿海及四川盆地、云南等地降水量较常年同期偏多2至5成，局地偏多1倍以上，因恶劣天气导致的追尾、翻坠事故几率上升。此外，团雾天气也极易引发连环追尾事故。

据相关负责人介绍，针对上述安全风险，公安部交通管理局近日召开全国视频会议部署国庆假期交通安保工作，要求各地公安交通管理部门准确把握假期交通安全形势，精心谋划部署节日假期道路交通管理工作，全面启动高等级勤务，加大易拥堵路段及景区周边道路排堵保畅力度，严查严处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等易肇事肇祸违法行为，及时发布假期交通安全预警提示，全力维护道路有序通行，全力服务群众平安出行，严防重特大交通事故，严防长时间大范围交通拥堵，为群众假日出行创造良好的道路交通环境。

公安部交通管理局提醒广大驾驶人和节日出行群众：

假期出行应提前规划，及时了解交通路况信息和交通安全提示，合理安排出行时间和交通方式，尽量避开出行高峰和夜间行车。

自驾出行应谨慎安全驾驶，切勿疲劳驾驶，杜绝酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶；行经急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要减速慢行，行经农村、山区公路要注意观察道路两侧情况尤其是支路车辆和行人；假期高速公路、城市出入口附近道路拥挤，切勿占用应急车道。

营运车辆驾驶人要加强车辆检查维护，确保车辆安全性能良好，坚决杜绝“三超一疲劳”等违法行为。

乘坐客车出行要到正规客运场站，切勿乘坐私揽客源、无营运资质等非法营运客车，乘坐客车务必全程系好安全带。

农村出行切勿乘坐超员面包车，自觉抵制非法载人的轻型货车、三轮车、拖拉机。雨天雾天驾驶要注意降速车速，保持安全行车距离。

(责编：王连香、高雷)