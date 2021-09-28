农业农村部党组副书记、副部长刘焕鑫。徐想摄

人民网北京9月28日电 （记者李楠桦）今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的全面小康》白皮书。农业农村部党组副书记、副部长刘焕鑫在发布会上介绍，通过实施乡村振兴战略，农业稳定发展，农村和谐稳定，农民幸福安康，生动体现出全面建成小康社会的成色。

刘焕鑫表示，实施乡村振兴战略是党的十九大着眼于实现两个一百年奋斗目标作出的重大部署，经过近四年的努力，实施乡村振兴战略已取得重要成果。

一是粮食生产连年丰收。连续6年稳定在1.3万亿斤以上，实现历史性的“十七连丰”，今年克服新冠肺炎疫情和洪涝等自然灾害影响，夏粮、早稻双双增产，秋粮增产趋势明显，夺取全年粮食丰收有良好的基础。

二是农业现代化建设步伐明显加快。累计建成8亿亩高标准农田，农业科技进步贡献率超过60%，农作物耕种收综合机械化率达到71%，化肥农药施用量连续4年负增长，农产品加工产值与农业总产值比值提高到2.4:1，乡村旅游、农村电商等新产业新业态蓬勃发展。

三是脱贫攻坚取得全面胜利。9899万农村贫困人口全部脱贫，历史性解决了农村绝对贫困问题。今年建立了防止返贫动态监测和帮扶机制，对认定的500多万易返贫致贫人口进行精准帮扶、动态清零，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

四是乡村建设扎实推进。动力电、硬化路、4G网基本实现村村通，农村卫生厕所普及率超过68%，建立了城乡统一的居民基本养老、基本医疗和大病保险制度。

五是乡村治理效能不断提升。农村基层党组织建设得到加强，自治、法治、德治相结合的乡村治理体系逐步建立，积分制、清单制、数字赋能等治理方式在各地创新发展，移风易俗持续推进，文明乡风加快培育。

刘焕鑫指出，近年来，农民收入持续较快增长，城乡居民收入差距持续缩小。但目前城乡区域发展差距仍然较大，促进农村农民共同富裕的任务十分艰巨。“当前和今后一个时期，将坚持把促进农民增收作为实施乡村振兴战略的中心任务，不断优化政策供给，拓展增收渠道，扩大农村中等收入群体比重，增加农村低收入群体收入，促进农民收入再上新台阶，让亿万农民在共同富裕的道路上赶上来、不掉队。”刘焕鑫说。

刘焕鑫表示，增加农民收入，主要是通过四条途径：

第一，通过产业振兴增收入。产业兴旺，是解决农村一切问题的前提，更是促进农民增收的重要基础。目前，农民的经营净收入占农民收入的1/3左右，要把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，通过推动乡村产业高质量发展促进农民增收。特别是要向高质量农产品要收入，向产业链要收入，向降成本要收入。

第二，通过扩大就业增收入。一方面，要促进就地就近就业增收，落实好财政、金融、用地、人才等扶持政策，形成创新带创业、创业带就业、就业促增收的格局，让农民在家门口就有活干、有钱赚。另一方面，促进外出务工就业增收，加强农民职业教育和技能培训，提高科技文化素质，完善就业支持政策，千方百计促进农民工稳岗就业。

第三，深化改革增收入。现在农村还有大量的“沉睡”资源，这是增加财产性收入的潜力所在，要通过改革来激活。

第四，完善政策增收入。增加农民转移性收入，是完善再分配调节机制的重要内容。要重点关注两类群体，一类是小农户，另一类是低收入农户。

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(责编：李楠桦、高雷)