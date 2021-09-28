人民网北京9月28日电 （申佳平）据国家统计局消息，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，8月份，工业生产稳中有进，企业经营状况继续改善，利润保持稳定增长态势。其中，高技术制造业利润同比增长17.5%，延续良好发展势头。

朱虹介绍，8月份工业企业效益状况主要呈现以下特点：

一是高技术制造业利润持续较快增长。8月份，高技术制造业利润同比增长17.5%，高于规模以上工业平均水平7.4个百分点，延续良好发展势头。其中，受新冠疫苗需求持续旺盛带动，医药制造业利润增长70.5%，继续保持高速增长；航空航天器、信息化学品制造业利润分别增长1.77倍、86.8%，增速均较上月明显加快。

二是采矿业、原材料制造业利润保持较高增速。8月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.84倍、39.6%，均明显高于规模以上工业平均水平；两年平均分别增长58.1%、36.0%，增速较上月分别加快24.0和4.4个百分点。其中，受大宗商品价格总体高位运行推动，煤炭行业利润同比增长2.41倍，增速较上月加快30.0个百分点；油气开采行业利润同比增长2.57倍；有色、化工行业利润分别增长98.9%、66.5%。

三是消费品制造业利润稳定恢复。8月份，消费品制造业利润同比增长14.4%，高于规模以上工业平均水平4.3个百分点；对规模以上工业利润增长的贡献率为29.5%，比上月提高4.8个百分点，对工业企业效益恢复的支撑作用有所增强。其中，受市场需求回升、产品价格上涨、投资收益到账等因素推动，化纤、皮革制鞋、纺织服装服饰行业利润同比分别增长2.70倍、67.5%、8.1%。

四是单位费用继续下降，企业亏损面持续缩小。8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为8.29元，同比减少0.31元，延续了年初以来持续同比下降的趋势，助推企业利润保持稳定增长、亏损面持续缩小。8月末，规模以上工业企业亏损面为20.8%，同比环比均缩小0.6个百分点。

五是企业资金使用效率有所提升，经营状况继续改善。企业回款压力有所减轻，资金周转速度同比加快。8月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期、产成品存货周转天数分别为51.6天、17.6天，同比分别减少4.4天、1.8天。资产负债率继续保持下降趋势，企业资产负债率为56.4%，同比下降0.4个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为57.1%，同比下降0.7个百分点。

朱虹认为，总体来看，尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。需要关注的是，局部地区仍有散发疫情，大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。下阶段，要抓好常态化疫情防控工作，深化供给侧结构性改革，落实落细大宗商品保供稳价、减税降费、金融服务实体经济等一系列政策措施，大力推动科技创新，加快构建新发展格局，畅通经济社会循环，保持工业经济平稳运行。

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