人民网记者 栗翘楚

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情加快了各行各业数字化转型的步伐。随着新业态、新模式的不断涌现，高效、便捷的财资管理系统逐渐成为集团企业的核心竞争力。

在业界人士看来，财资管理系统好比财务公司经营的“大动脉”，不仅可以提高财务公司金融业务运营效率，还可以打通“毛细血管”，将全面风控理念融入经营管理中，更将金融工匠精神体现在功能细节之中。

近年来，随着数字化改革不断深入，制造业能级持续提升。财务公司作为集团内部最重要的金融服务平台，需要不断强化“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”四大功能。因此，财务公司的数字化转型已成为集团数字化转型的重要内容。

金融科技助力实体经济高质量发展

从1949年第一炉铁水奔腾而出，到如今中国连续多年成为全球第一产钢大国，鞍钢集团见证了我国钢铁工业发展历程，被称为“共和国钢铁工业的长子”“中国钢铁工业的摇篮”。如今，鞍钢已具备年产5330万吨铁、6300万吨钢、4万吨钒制品和50万吨钛产品的生产能力。

一方面，鞍钢财务公司作为产融结合的桥梁，需要充分支撑和适应集团发展需要；另一方面，鞍钢财司承担了金融行业监管和内部金融风险管控的压力。因此，鞍钢财务公司对其核心业务系统的标准化和灵活性具有很高的要求。

2020年12月1日，由交通银行为鞍钢集团打造的新一代金融核心业务系统正式上线运行。新系统在提高集团资金运作效率、加强内部资金管理、优化业务处理流程、丰富管理控制手段等方面有显著提升，使鞍钢财务公司在集团中更好地发挥“资源配置、金融服务、价值创造”三个核心能力，为集团数字化转型贡献更大金融力量。

银企合作共建客户财资核心系统

由于企业类型、结构、业务的不同，致使其财务战略、管理模式也存在差异，对于财资系统功能的需求也会有所不同。

作为交通银行在金融科技输出领域的创新实践，鞍钢新一代金融服务系统取得了良好的试点推广效果。

交通银行根据鞍钢集团管控需要，实现多个业务突破和创新示范，包括：通过财资系统成功接入人民币跨境支付系统（CIPS）；通过电票全直联和线上清算的票交所验收；实现面向集团的预算管理功能，协助集团进行全面收支计划管控；支持总分两级机构的财务公司架构，累计对接14家金融机构银企直联，与集团财务系统实现无缝衔接等。

据财资系统技术团队负责人介绍，鞍钢财务公司目前处于快速发展的阶段，交银技术团队通过数据整合、流程整合、渠道整合、系统整合，实现客户中心、内外一体、流程优化、管理提升的目标，保障信息化平台及时满足鞍钢集团业务快速增长和变化的发展需要。

数字化财资管理提升企业经营效率

财资系统作为企业经营的“大动脉”，关系着企业数字化转型的成功与否。

作为集团资金集中地，鞍钢财务公司处于链条核心地位，各级子企业基于它开展资金集中、支付、结算、投融资、票据、信贷等金融活动。同时，鞍钢财务公司发挥自身双重属性作用，实现与多家合作银行系统、票交所监管机构直联，服务鞍钢集团生产经营。此外，鞍钢财务公司系统通过集团财务共享平台，实现与集团ERP生产系统对接，为企业提供金融增值服务。

目前，交通银行财务公司财资管理系统通过不断升级优化，已具备包括账务管理、支付结算、信贷票据、风险管理、财企集成、监管报送等一体化功能，累计含有36个子系统，近1500项具体业务功能。

据了解，除鞍钢集团外，交通银行还与中国重汽、四川长虹、新奥能源、连云港港口、东明石化等多家不同行业的企业合作，为多家集团财务公司客户完成系统更换，形成一整套包含需求差异化分析、特色开发测试、数据移植、跟账测试、电票验收、征信验收、投产切换等工作流程，并提供了稳定高效的运营服务支持，助力实体经济产融结合数字化转型发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)