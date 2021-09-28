2021年世界互联网大会乌镇峰会9月26日开幕。国家主席习近平向峰会致贺信。今年大会的主题为“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。近2000名来自80多个国家和地区的代表通过线下和线上的方式，参加了这个全球互联网盛会，全球互联网前沿领域的技术成果纷纷亮相。作为世界互联网大会永久举办地，浙江乌镇再一次吸引了世界的目光。

“互联网之光”博览会一直是每年世界互联网大会的重头戏。今年的博览会继续聚焦世界互联网最新发展趋势，吸引了24个国家和地区300多家企业和机构参会，重点展示人工智能、云计算、大数据、网络安全等领域的新技术、新产品。一台5G智慧挖矿机吸引了很多人的目光，通过5G无人驾驶技术，矿工坐在空调室里就能远程“挖矿”。

中国电信浙江公司政企部客户经理 余海燕：通过5G的低时延、高带宽可以实现秒级的响应，所以未来工作人员只需要在驾驶舱就可以操作矿山这些危险的作业。

自从2014年乌镇成为世界互联网大会永久举办地以来，已经有超过1万项互联网前沿领域技术成果在“互联网之光”博览会上展示。乌镇这个有着1300多年历史的江南水乡小镇，也由一个简单的水乡旅游地标蝶变成了互联网技术和数字经济发展的新高地。众多新成果新应用纷纷落户乌镇，让乌镇人率先享受到了高品质的数字时代新生活。

在乌镇互联网医院，通过互联网和AI技术连接了全国2700多家医院和20多万名医生；在24小时“法超市”，通过智能自助机可以随时获得公共法律服务；智慧警务自助站里，可以快速自助办理身份证；乌镇还建起自己的智慧城市大脑“云享乌镇”，以5G、物联网、三维可视化、大数据、AI等先进技术为支撑，实现了小镇精细化的社会治理。乌镇街上，引人注目的“5G自动驾驶微公交”已经开通。

8年来，互联网犹如柴米油盐浸润着普通乌镇人的生活。在今年世界互联网大会召开前夕，记者探访了乌镇居家养老服务照料中心。在二楼文体活动室，见到一群正在网络直播集体舞的老人。领舞的老人叫胡晖，今年83岁，是乌镇当地有名的“网红奶奶”。在她的带领下，舞蹈队的老人们都用上了能上网的智能手机。

乌镇人民公园是胡晖和舞蹈队伙伴们经常来的地方。去年公园实现了智慧化改造，广泛应用了5G、AI人脸识别、物联网和智能化交互技术，带给胡晖她们高科技的惊喜。进公园大门，通过AI管家可以了解当天菜价。刷脸跑步，智慧路灯会为你加油。想练武术的，有AI武术大屏里的专业老师面对面教你。

互联网不仅改变了乌镇人的生活，还改变了很多乌镇人的工作。正在稻田边操作无人机的小伙子叫曹树伟，是位“00后”。小曹家在乌镇农村，今年大学刚毕业，他选择到家门口一家名为谭家湾的云上农业试验场上班，成为新农人，这里进行的智慧农业试验让他大开眼界。在5G云棚系统试验区里，Ipad、智能机器人成了小曹的新农具，谭家湾云上农业试验场致力于让农业变得更加智慧化。大棚应用数字孪生技术部署了300多个数据采集单元，通过5G高速网络，全天24小时，每隔5秒向云上农业大脑上传一次精准有效的作物生长数据。

凤岐茶社副总裁、浙江省桐乡市乌镇谭家湾云上农业试验场负责人 宋磊：大棚的产物并不是我们产出的番茄，而是对应不同品种番茄的整个过程的全数字化精准数据的模型，这个模型一方面可以有效地为后期农户在进行种植同品种作物的时候，提供一个数据支撑，让他们清楚地知道在哪一个时间段该做怎样的操作，并且水肥配比、空气温湿度调整到什么样的状态才最佳，对他们有很好的精准指导意义。

通过乌镇，不仅可以触摸到数字时代智慧农业的发展方向，还能感受到工业数字化转型推动数字经济发展的强劲动能。在桐乡当地一家化纤企业去年建成的5G智能车间，一台5G+AI智能巡检机器人正在自动巡检，搭载在机器人上的5G高清摄像头正在实时采集纺丝生产线的状态信息。

除了打造5G智能车间，这家企业3年前就开始建设自己的工业互联网平台，通过应用5G、大数据、云计算等新一代信息技术，目前这个平台已经连接了整个集团七百多条产业线，三万多台设备，目标是要实现整体智能化。

统计显示，从2014年到今年上半年，乌镇所在的桐乡市数字经济相关企业数量由355家增加到了2443家，数字经济相关产业集群在乌镇和桐乡快速壮大，成为中国数字经济蓬勃发展的一个缩影。

国家信息中心信息化和产业发展部主任 单志广：数字经济是从农业经济、工业经济以后，发展起来一种更高级的经济形态，以互联网为主要承载体。现在学者认为通过数字经济发展，可以使传统经济得到5到8倍的放大作用，这对未来高质量的经济发展、高品质的生活都具有非常重要的意义。

乌镇的数字化改造、数字化生活是中国迈向数字文明新时代的一个缩影。习近平主席在贺信中强调，中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。互联网已经无所不在，互联网还在飞速演进。展望“十四五”，数字文明将助力新发展格局的加快形成，也将把我们带进一个更加智慧的社会。

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