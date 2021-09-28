原标题：广发银行加码布局湾区 全力支持广东省自贸区建设

9月22日，广东省人民政府办公厅印发《中国(广东)自由贸易试验区发展“十四五”规划》，涵盖广州南沙新区、深圳前海蛇口和珠海横琴新区三个片区，擘画了广东省自贸区建设的美好蓝图。广发银行不忘初心，以根植湾区的使命感和责任感，不断加码布局湾区，努力成为金融服务广东省自贸区建设的担当者和先行者。

9月14日，广发银行召开支持横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区建设专题会，认真学习、深度解读横琴方案、前海方案，听取深圳、珠海、澳门、香港分行以及总行相关职能部门专题汇报，研究部署落实两个方案具体举措。会议指出，两个合作区建设是丰富“一国两制”的伟大实践，是该行助力构建新发展格局、推动高质量发展的重大历史机遇。会议要求，一是勇担使命，抓住业务着力点，发挥广发银行在广东和粤港澳大湾区的总部优势，勇当中国人寿集团服务“双区”和“两个合作区”建设的先锋队；二是积极实践，把握两个合作区在空间布局、创新要素、政策环境等方面的机遇，努力转换为该行高质量发展的动能；三是精准施策，加强与各级政府和监管单位的沟通，积极参与、务实进取、找准定位、努力创新，精心打造广发银行的特色优势。

9月23日，广发银行将原广州南沙支行升格为广东自贸试验区南沙分行。自此，广发银行在广东前海、横琴、南沙三大自贸区机构全部为分行级。作为一家实现大湾区“9+2”城市群全覆盖的全国性股份制商业银行，早先广发银行已在横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区设立二级分行。此次升格设立广东自贸试验区南沙分行，广发银行实现了对广东省三大自贸片区的机构全覆盖，通过三大自贸片区分行与广发银行境外机构澳门和香港分行联动协作，得以更进一步提升综合金融服务质效，为推动港澳融入国家发展大局、加快建设粤港澳大湾区注入金融新动能。

据介绍，广发银行将跨境金融中心落地南沙，为南沙自贸区建设提供跨境金融、科技金融、绿色金融等多项金融服务，支持“走出去”企业更好地参与国际竞争，切实服务实体经济，力争成为支持广州南沙自贸区发展建设的银行之一。

广发银行设在澳门和香港的分行，是广发银行积极投身广东省自贸区建设的重要武器。广发银行澳门分行和香港分行分别成立于1993年和2020年，其中，澳门分行是股份制银行第一家境外机构。深耕大湾区33年时间，广发银行通过境内外联动的方式，构建了一条以综合金融优势联动服务地方经济的桥梁。一是境内外联动推动珠澳合作，在珠海分行落地了FDI外转内私募基金业务、横琴资本项目收入支付便利化措施、私募股权投资基金ODI汇出业务、国内证福费廷跨境转让业务；二是服务升级惠及广大客户，推出澳门地区公司借记卡“澳企跨境捷算通卡”，推出“粤澳商事登记银政通”,独家代办澳门ETC卡；三是跨境金融促进资金融通，深圳分行通过NRA账户贷款、跨境银团贷款等方式，为境外企业提供融资近10亿元；利用深圳地区资产跨境转让试点优势，办理国内证福费廷跨境资产转让业务近45亿元，利用境外低成本资金，有效降低境内企业融资成本。

针对自贸区(港)内政府机构、产业园区、企业和个人的金融需求，广发银行推出“智慧自贸 广发助航”自贸区综合金融服务方案，用金融活水助力自贸区(港)扬帆远航。该方案涵盖了智政、慧园、助企、利民等多位一体的立体金融服务，致力打造“政企银”协作共同体系。面向自贸片区，广发银行以智慧制造、智慧交通、智慧连锁服务方案助力打造集约化、智能化特色园区，满足园区管理精细化、服务人性化、运营长效化需要；面向自贸区政府机构，广发银行通过智慧法院、智慧政务、智慧党务等行业方案，助政府简政惠企便民；面向众多中外资企业，广发银行贯彻全生命周期理念助企业发展，推出多种产品陪伴企业渡过初创期、成长期和成熟期，提供从商事注册、智能开户到跨境并购、资金管理的一条龙金融服务；面向人民大众，广发银行正在积极布局“跨境理财通”业务开办，为湾区内地和港澳个人投资者拓展投资渠道和丰富资产配置。

接下来，广发银行将进一步发挥根植湾区和保银协同的综合金融优势，在更高起点、按更高要求、以更大力度助力广东省自贸区建设。

(责编：曹淼、李源)