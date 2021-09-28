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国家发改委公布第一批运用智能技术服务老年人示范案例

2021年09月28日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，第一批运用智能技术服务老年人示范案例今日发布，北京“健康宝”、上海“数字伙伴计划”、江苏“小江家护”居家上门服务品牌等14项示范案例在列。

据了解，为充分发挥典型案例的示范带动作用，推动解决老年人运用智能技术困难，国家发展改革委在全国范围内征集了一批运用智能技术服务老年人典型案例。经专家评审和各地复核，从各省推荐的89个案例中评选出14个地方案例作为第一批运用智能技术服务老年人示范案例。

 

(责编：申佳平、高雷)

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